Ferienfahrplan für Braunschweigs Busse und Bahnen

Für die BSVG gilt in den Sommerferien in Teilen ein anderer Fahrplan. (Archivfoto)

Die Sommerferien in Niedersachsen bringen die üblichen Anpassungen für die Fahrgäste der BSVG mit sich. Wie in allen Ferien entfallen bis zum 24. August alle Fahrten, die im Fahrplan mit „S“ oder „SZ“ gekennzeichnet sind, heißt es in der Pressemitteilung.

9-Euro-Ticket ist gefragt

Durch die große Nachfrage des 9-Euro-Tickets konnte die BSVG demnach ein erhöhtes Fahrgastaufkommen von und zum Hauptbahnhof registrieren. Durch die Sommerferien rechnet Geschäftsführer Jörg Reincke mit einem weiteren Anstieg der Verkaufszahlen: „Die bisher hohe Nachfrage des 9-Euro-Tickets ist ein starkes Signal für einen zukunftsorientierten und modernen ÖPNV. Um es unseren Fahrgästen so angenehm wie möglich zu machen, verstärken wir in den Sommerferien die Stadtbahnlinie 10 und lassen sie zwischen 14 und 18 Uhr im 15-Minuten-Takt, statt wie sonst in den Ferien üblich, alle 30 Minuten fahren.“

Ein Tipp für alle Schülerinnen und Schüler, die bisher mit der Sammel-Schülerzeitkarte unterwegs waren: Da diese in den Ferien nicht gilt, empfiehlt sich ab jetzt der Umstieg auf das 9-Euro-Ticket.

Gleisbauarbeiten in Weststadt

In den Sommerferien werden außerdem auf der Stadtbahnlinie 5 auf der Donaustraße und auf dem Kruckweg umfangreiche Gleissanierungsarbeiten durchgeführt, kündigt die BSVG an. Die Linie 5 muss daher von Donnerstag, 14. Juli (Betriebsbeginn), bis zum Mittwoch, 24. August (Betriebsschluss) umgeleitet werden.

Im Zuge der Baumaßnahmen wird es laut BSVG in den ersten Ferienwochen auch auf der Linie 423 zu einem veränderten Linienweg kommen. Die SEV-Linie 5E wird zudem mit den Linien 465 und 466 verknüpft.

Die im Zuge der Baumaßnahme geänderten Fahrplandaten sind über die elektronische Fahrplanauskunft (EFA) verfügbar.

Weitere Informationen über die Maßnahme gibt es unter www.bsvg.net oder bei der Service-Hotline unter (0531) 3832050.

