Mann fährt mit über 4 Promille auf der Autobahn bei Braunschweig

Ein Fahrer ist am Mittwochabend mit über 4 Promille auf der Autobahn bei Braunschweig gefahren. Ein Verkehrsteilnehmer meldete, dass ein anderes Fahrzeug vor ihm starke Schlangenlinien fahren würde, berichtet die Polizei.

Die Beamten der Autobahnpolizei Braunschweig konnten das Fahrzeug in Höhe des Autobahnkreuzes Braunschweig Nord aufnehmen, heißt es weiter. Im weiteren Verlauf sei es zu mehreren Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer gekommen, da der 52-jährige Fahrer alle Fahrstreifen genutzt habe.

Der Fahrer bei Braunschweig hatte einen Alkoholwert von über 4 Promille

Die eingesetzten Beamten entschieden sich laut Polizei dazu, den Fahrer noch auf der Autobahn anzuhalten, um einen Unfall zu vermeiden. Hierzu sei dem Fahrer Haltezeichen gegeben worden, denen er folgte. Bei der durchgeführten Kontrolle konnte ein Atemalkoholwert von über 4 Promille festgestellt werden.

Daraufhin wurde er laut Meldung zur Polizeidienststelle gebracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des 52-Jährigen wurde beschlagnahmt. Ihm wurde das weitere Fahren von Kraftfahrzeugen untersagt.

Menn weicht in Braunschweig Pkw aus und kollidiert mit geparktem Audi

Am Mittwochmittag befuhr ein 65-Jähriger mit seinem Volvo die Herzogin-Elisabeth-Straße in Braunschweig. Ihm kam ein Pkw entgegen, sodass sich der Fahrer gezwungen sah nach rechts auszuweichen. Durch das Ausweichmanöver kollidierte er mit dem am Fahrbahnrand geparkten Audi, so die Polizei.

Bei dem geparkten Audi sei ein erheblicher Sachschaden im fünfstelligen Bereich entstanden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, so dass sie abgeschleppt werden mussten, heißt es weiter. Bei dem Unfall sei niemand verletzt wurden.

red

