Rollschuhdisco auf Braunschweigs Schlossplatz startet

Die Braunschweig Stadtmarketing GmbH bietet vom 22. bis 31. Juli eine kostenfreie Rollschuhdisco auf 700 Quadratmetern mitten auf dem Schlossplatz. Dazu gibt es Musik der 80er- und 90er-Jahre. Geöffnet hat die Disco montags bis donnerstags sowie sonntags von 14 bis 20 Uhr, freitags und samstags bis 22 Uhr. Die Aktion, so heißt es in der Mitteilung, ist Teil der Sommeraktionen des Stadtmarketings unter dem Titel „Dein Sommer – Deine Innenstadt“, die im Rahmen des Sofortprogramms „Perspektive Innenstadt!“ Fördermittel erhalten.

Rollschuhe und Helm können geliehen werden

Wer seine Fahrkünste unter Beweis stellen möchte, kann eigene Rollschuhe oder Inliner mitbringen oder sich Rollschuhe in den Größen 28 bis 46 ausleihen, heißt es weiter. Auch Helme in den Größen S, M und L stehen zur Verfügung. Die Ausleihe erfolgt gegen Hinterlegung eines Personalausweises, Führerscheins oder Schülerausweises. Außerdem können sich Besucherinnen und Besucher freitags und samstags ab 20 Uhr kostenlos Bluetooth-Kopfhörer leihen. „So wird die Rollschuhdisco abends zu einer Silent-Disco auf Rollen“, so Grosch weiter.

Weitere Informationen zu den Sommeraktionen des Stadtmarketings gibt es unter www.braunschweig.de/deine-innenstadt.

