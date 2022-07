Schon 782 Anmeldungen fürs Stadtradeln in Braunschweig

Mehr als 6500 Menschen beteiligten sich im vergangenen Jahr am Stadtradeln in Braunschweig.

Sieben Wochen vor Beginn des Braunschweiger Stadtradelns am 4. September haben sich bereits 782 Radfahrerinnen und Radfahrer unter www.stadtradeln.de/braunschweig oder in der Stadtradeln-App für die aktuell 182 verschiedenen Teams der Löwenstadt eingetragen. Weitere Anmeldungen sind bis in den Aktionszeitraum hinein möglich, teilt die Stadt jetzt mit.

Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer meldeten sich bereits vor dem 30. Juni an. 50 von ihnen gewannen in einer Early-Bird-Aktion Braunschweiger Stadtgutscheine im Wert von jeweils zehn Euro. Bereits der jetzige Stand der Anmeldungen sei eine Steigerung von rund 26 Prozent gegenüber den Anmeldungen bis Juli 2021, so die Stadtverwaltung.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wer kann beim Stadtradeln in Braunschweig mitmachen?

Braunschweig beteiligt sich seit 2017 an der Aktion Stadtradeln des Vereins Klima-Bündnis. 2022 gilt es, vom 4. bis zum 24. September für den Klimaschutz und die Umwelt in die Pedale zu treten. Mitmachen können alle, die in Braunschweig wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder einem Verein oder einer Hochschule angehören. Bei der Anmeldung ist es möglich, sich für ein bestehendes Team zu registrieren oder ein neues anzulegen. So können Familien, Schulklassen, Unternehmen, Vereine, Freundeskreise oder ganze Stadtteile gemeinsam für die Umwelt antreten.

So lief das Braunschweiger Stadtradeln in den letzten Jahren

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de