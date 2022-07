Renew-Festival in Braunschweig wird auch 2023 fortgesetzt

Braunschweig. 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen in diesem Jahr. Manche legten sich sogar in die Eistonne.

Bereits zum vierten Mal begeisterten die Renew Pocket Events nach Angaben der Veranstalter die Teilnehmenden. Das Open Air Event mit seinen vielseitigen Sessions lockte demnach mehr als 1500 Menschen in den Braunschweiger Bürgerpark.

Bei sommerlichem Wetter wurde gemeinsam geschwitzt, getanzt, gefeiert und genossen. Schon heute stehe fest: „Nächstes Jahr geht’s weiter – und auch die Öffentliche ist wieder mit am Start.

Auch Calisthenics findet immer mehr Anhänger in der Löwenstadt

„Vom indischen Bollywood Workout bis zur Atemtechnik im Eisbad hatten wir wieder so viel Neues dabei“, berichtet Carmen Haars, Projektleiterin bei Veranstalter eventives. „Unsere Teilnehmenden haben sich auf über 20 Sessions an vier Tagen aufgeteilt und konnten aktuelle Trends kennenlernen – aus der Region und weit darüber hinaus. Sogar Yoga Coaches aus den USA waren mit dabei.“

Mit Cali38 gab es erstmals auch ein Angebot aus dem Bereich „Calisthenics“, welches immer mehr Anhänger in der Löwenstadt findet. Dreh- und Angelpunkt des Trends ist das Training mit dem eigenen Körpergewicht.

In Kooperation mit „Bürgersport im Park“ und der Braunschweiger Bürgerstiftung werden auch immer mehr regionale Vereine in das Festival eingebunden. Gestartet ist es am Donnerstag mit einem Abend für Yogabegeisterte in Kooperation mit dem Braunschweiger Studio „phoenix yoga“. Studiochefin Nina Karmann ist begeistert: „Yoga ist Verbindung. Und genau dieser Spirit ist beim Renew spürbar.“

Veranstalter: Öffentliche Versicherung bleibt dem Format auch im nächsten Jahr treu

So auch eim schweißtreibenden Workout auf der Wiese, ebenso wie beim so gennannten Wim Hof Eisbad am Samstag im drei Grad kalten Wasser. Über 40 mutige Renew-Fans begaben sich denn auch für zwei Minuten in das mit Eiswürfeln gefüllte Fass – natürlich nach vorheriger Instruktion durch den Wim Hof Coach Sukkhadas aus Berlin.

Eine Teilnehmerin fasste das Erlebnis zusammen: „Die ersten 20 Sekunden waren die Hölle. Man ist kurz davor, abzubrechen – zieht es dann aber in der Gemeinschaft durch. Der ganze Körper prickelt und der Energiekick beim Aussteigen ist einfach Wahnsinn!“ Den Schlusspunkt am Ende bildeten Dance Workouts.

Die Öffentliche Versicherung Braunschweig unterstützt die Eventreihe schon seit 2018 als Hauptsponsor – und bleibt dem Format auch im nächsten Jahr treu, wie die Veranstalter mitteilen.

Friederike Kühn aus der Unternehmenskommunikation der Öffentlichen freut sich: „Beim Renew treffen die Akteure aus unserer Region auf sportliche Inspirationen aus ganz Deutschland. Einer von vielen Kontrasten, die das Format so charmant und unterstützenswert machen.“

Klar sei deshalb bereits: Die Renew-Pocket-Events werden im nächsten Sommer fortgeführt. Das Wochenende vom 13. bis 16. Juli 2023 sei vorgemerkt.

red.

