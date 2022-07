„Eule Undercover“ in Braunschweig soll bald wieder starten

Seit 2015 gibt es die Konzertreihe „Eule Undercover“. Fast 90 Veranstaltungen sind in der „Eule/XO“ (ehemals Eulenglück) am Gieseler, betrieben von Oliver Strauß und Tim Lemke, schon über die Bühne gegangen – in Kooperation mit der Braunschweiger Veranstaltungsagentur Undercover. 2019 wurde das besondere Konzept im Clubbereich mit dem Applaus-Award der Initiative Musik ausgezeichnet. Die Corona-Pandemie hatte „Eule Undercover“ gestoppt, doch im Herbst soll es wieder losgehen.

„Sieben Konzerte sind noch in diesem Jahr geplant“, teilt Undercover mit. „Zwei weitere sind bereits für 2023 bestätigt.“ Und: „In diesem Jahr kann die Veranstaltungsreihe auf einen großartigen Partner bauen. Die Braunschweigische Landessparkasse (BLSK) hat sich die Kulturförderung der Region auf die Fahne geschrieben und wird die Konzerte unterstützen.“

Eule Undercover in Braunschweig startet mit dem Indie-Pop-Duo Bruckner

„Eule Undercover“ habe schon zahlreichen Nischenkünstlern und Newcomern in Braunschweig eine Bühne geboten, so Undercover. Einige von ihnen – wie zum Beispiel Von Wegen Lisbeth (2016), Kytes (2016), Liedfett (2016/2017) und Chefboss (2017) – haben ihre ersten Tourneen hier gespielt. „Mittlerweile findet man sie auf dem Line-Up der erfolgreichsten, deutschen Festivals.“

Die Reihe „Eule Undercover powered by BLSK“ startet am Freitag, 9. September, mit dem Indie-Pop-Duo Bruckner. Es folgen Konzerte von der Progressive-Metal-Band The Hirsch Effekt (24. September), von Beranger mit ihrem Musikmix aus Klassik und Rock (29. September), den Rappern Booz (30. September) und B-Tight (13. Oktober), dem Hamburger Rocktrio Odeville (21. Oktober) und Österreichs Indie-Rock-Zukunft Old Mrs. Bates (3. November). Für das nächste Jahr kündigen die Partner Pohlmann (14. Januar) und das Berliner Quartett Rong Kong Koma (9. Februar) an.

Freude über den „Neustart“ (von links): Marion Thomsen (Presse, Sponsoring BLSK), Gunnar Stratmann (Bereichsleitung Privatkunden BLSK), Michael Schacke (CEO Undercover), Juliane Hoffmann (Booking „Eule Undercover powered by BLSK“), Rilana Sandelmann (Head Of Marketing & Communications Undercover). Foto: Undercover

Braunschweigische Landessparkasse: Großartige Plattform für angesagte Bands

„Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam mit Undercover die ausgezeichnete Konzertreihe fortsetzen werden“, sagt Gunnar Stratmann, Bereichsleiter Privatkunden der Braunschweigischen Landessparkasse, laut der Pressemitteilung. „In den letzten Jahren wurde eine großartige Plattform geschaffen, um überregional bekannte Musikerinnen und Musiker und angesagte Bands nach Braunschweig zu holen. Sicher erwarten schon viele sehnsüchtig auf den Re-Start.“

Undercover-Chef Michael Schacke betont: „Clubkonzerte sind ein wichtiger Bestandteil der Kultur. Sie bieten jungen, innovativen, ungeschliffenen Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne, und kaum ein Live-Format ist für das Publikum so nah, echt und voller Energie erlebbar. Besonders die vergangenen zwei Jahre haben gezeigt, wie wichtig ein solches Format für die Stadtkultur ist und wie sehr es fehlt, wenn es nicht da sein kann.“

