Das Drama von Wembley im Braunschweiger Astor-Kino

Braunschweig. Was für ein Drama, was für ein Spiel! Public Viewing beim Fußball der Frauen mit Popcorn und Hochspannung – und am Ende gewinnt England.

Was für ein Drama, was für ein Spiel! Und, ganz ehrlich, am Publikum im Braunschweiger Astor-Kino hat es an diesem wahrlich spektakulären Fußball-Sonntagabend wirklich nicht gelegen, dass Deutschlands Fußballfrauen den Europameisterschaftstitel im Finale gegen England denkbar knapp nach Verlängerung mit 1:2 verpasst haben. Um es gleich vorweg zu sagen: Es war ein Fußball-Thriller mit Bond-Qualitäten auf der Großbildleinwand in Dolby-Surround. Gänsehaut pur, bitte, bitte immer wieder!

Marvin (28) und Nina (25), beide aus Wesendorf, haben es sich mit Popcorn, Chips und Cola gemütlich gemacht. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Eine Klasse-Idee von Kinochef Frank Oppermann, der denn auch nach einem Abend der Extraklasse im vollbesetzen Kino 6 an der Langen Straße mit 250 Besucherinnen und Besuchern zufrieden lächelte wie nach einem deutschen Sieg. Ja, sie hatten’s verdient. Ja, sie haben sich in unsere Herzen gespielt. Und nein, sie sind nicht Europameister geworden.

Premiere: Zum ersten Mal Public Viewing beim Frauenfußball in Braunschweig

Dennoch eine Art Public Viewing – zum allerersten Mal beim Frauenfußball in Braunschweig. Bloß wann, wenn nicht jetzt? So dramatisch wogte diese Partie hin und her, so leidenschaftlich fighteten beide Seiten, dass ich mit meiner Nachbarin Amelie beschloss, an so einem Abend sollte es eigentlich keinen Sieger geben.

Aber so geht das halt auch nicht, und so halten wir’s mit Prinz William, der beim Siegtreffer in Kino 6 groß ins Bild kam. God save the Fairplay! And the winner is – nun, endlich mal England. Zum ersten Mal überhaupt wieder seit 1966. Und es ist ein Hammer, dass es wie damals wieder die Deutschen waren, die sie in die nervenzerfetzende Verlängerung jagten.

Mehrfach haucht mir Amelie an diesem Kino-Kampfabend ins Ohr: „Ich liebe diese Frau!“ Sie meint Torhüterin Merle Frohms und vor allem Torschützin Lina Magull beim Ausgleichstreffer. Ich kann mich nicht ganz anschließen, teile aber die Emotion fachlich voll und ganz. Ein so gutes Spiel gab’s lange nicht zu sehen – und schon gar nicht auf so gemütlichen Plätzen,

Fußballfreund Robert (53) aus Wolfenbüttel im Astor-Kino beim EM-Finale ganz in seinem Element. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Ähnlich haben das auch Marvin (28) und Nina (25), beide aus Wesendorf im Landkreis Gifhorn empfunden, die in Fankluft und recht optimistisch angetreten sind. Ihr Tipp eines knappen deutschen Sieges bewahrheitet sich leider nicht, ebenso wenig wie die 2:1-Prognose für uns von Sigrid Köster aus Braunschweig, die mit Mann und Sohn im Publikum Platz genommen hat.

Keine Sprechchöre in Kino 6 des Astor, aber immer wieder Szenenapplaus

Insgesamt muss man sagen, war die Atmosphäre im Astor bei dieser Final-Übertragung fröhlich bis respektvoll unterkühlt.

Zwar gab es keine Sprechchöre, immerhin aber immer wieder Szenenapplaus für die deutsche Torfrau Merle Frohms vom VfL Wolfsburg – und insbesondere einen kontrollierten Jubel-Orkan beim 1:1-Ausgleich von Lina Magull, ebenfalls VfL Wolfsburg, in der 78. Minute, als nochmal alles möglich schien.

Aufstöhnen und auch Enttäuschung beim Siegtreffer der Engländerinnen in der 110. Minute. Aber verdient war das auch, obwohl Schmackes, Dramatik und heißes Blut im hin und herwogenden Spiel lagen, was unsereinen kurzzeitig vergessen ließ, in die Popcorn-Tüte zu greifen.

Sei’s drum, in derartiger Qualität siehst du ein Fußballspiel selten.

Das lag nicht nur an dem mitreißenden Spiel beider Teams, sondern auch an der Qualität von Bild und Ton. Tja, mittendrin statt nur vorm Mini-Schirm. Und dass dann am gleichen Abend auch noch Eintracht in die Verlängerung kommt und das Elfmeterschießen im Pokal gegen Herta BSC sogar gewinnt, was viele auf ganz kleinen Schirmen mitverfolgten, rundet diesen tollen Fußballabend ab.

