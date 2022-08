Draußen schmeckt’s zurzeit einfach am besten. Aber wo sitzt man am schönsten in Braunschweig?

Gastronomie in Braunschweig Eis, Pasta & Co: Wo sind Braunschweigs schönste Freiluft-Lokale?

An heißen Tagen wie diesen gibt’s (fast) nichts Schöneres, als sich an einem schattigen Plätzchen kulinarisch verwöhnen zu lassen. Jetzt sind Sie gefragt: Wir suchen die beliebtesten Freiluft-Lokale Braunschweigs. Viele schöne Tage stehen in diesem Sommer noch bevor – und Braunschweig hat viele tolle Orte zu bieten.

In welchem Braunschweiger Café oder Restaurant genießen Sie den Sommer am liebsten draußen? Auf welcher Terrasse löffeln Sie am liebsten einen großen Eisbecher leer? In welchem Biergarten bestellen Sie am liebsten ein kühles Weizen? Welcher Platz, Hof oder Garten mit Gastronomie lockt Sie am meisten für ein leckeres Frühstück oder Abendessen? Unter welchem Baum oder Schirm schmeckt es Ihnen am besten?

Welche Braunschweiger Cafés oder Restaurants besuchen Sie im Sommer am liebsten?

Wir freuen uns auf Ihre Favoriten. Schicken Sie Ihre Empfehlungen bitte mit kurzer Begründung an redaktion.bs@funkemedien.de. Die beliebtesten Freiluft-Lokale stellen wir demnächst vor.

red

