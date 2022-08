Motto für den Braunschweiger Karnevalszug 2023 gesucht

Die Braunschweiger Karnevalisten wollen nun im dritten Anlauf im kommenden Jahr endlich ihren Schoduvel wieder veranstalten. Wie das Komitee Braunschweiger Karneval mitteilt, laufen die Planungen für den großen Karnevalszug am Sonntag, 19. Februar 2023, inzwischen auf Hochtouren. Zuständig ist jetzt der neue Zugmarschall Karsten Heidrich. Er wird unterstützt durch seinen Vorgänger, den inzwischen zum Ehrenzugmarschall ernannten Gerhard Baller.

Das Komitee Braunschweiger Karneval lädt die Bevölkerung ein, für diesen Zug ein zündendes Motto vorzuschlagen. Bis zum 29. August freut sich Zugmarschall Karsten Heidrich über Vorschläge. Das Motto soll in einem gereimten Zweizeiler die Begriffe „Karneval“ oder „Schoduvel“ und „kostümiert“ sinngemäß verwenden und so für eine aktive Teilnahme der Zuschauer in bunter Kostümierung werben. Das Motto in der vergangenen Session lautete: „Corona zwang die Narren nieder, Schoduvel bringt die Freiheit wieder.“ Leider musste der Zug dann doch wieder ausfallen.

Alle nicht zum Einsatz gekommenen Kostüme sollen beim Schoduvel 2023 gezeigt werden

„Endlich wieder in närrischer Verkleidung an der Zugstrecke dem vorüberziehenden Lindwurm zuzujubeln und die zahlreichen Süßigkeiten zu fangen, davon träumen nicht nur die Braunschweiger Karnevalisten“, heißt es in der Pressemitteilung. „Von Jahr zu Jahr ist die Anzahl bunt verkleideter Zuschauer und Zuschauergruppen immer größer geworden. Die in den zwei vorangegangenen Jahren nicht zum Einsatz gekommenen Kostüme sollen nun am 19. Februar 2023 alle gezeigt werden, damit ein grandioses närrisches Straßentheater, bei dem die kostümierten Zuschauer eine tragende Rolle spielen, zur Aufführung kommt.“

Neben der Mitfahrt auf einem der Motivwagen locken Ehrenkarten für die Teilnahme an den Prunksitzungen der drei Braunschweiger Karnevalsgesellschaften in der Stadthalle als Preise für diesen Wettbewerb. Die Vorschläge sind bitte an folgende Adressen einzureichen: Komitee Braunschweiger Karneval, Karsten Heidrich, Buchfinkweg 33, 38122 Braunschweig, E-Mail: ksheidrich@arcor.de.

red

