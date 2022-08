Versuchte Vergewaltigung in Braunschweig? Frau kann sich retten

Braunschweig. Schlimmer Vorfall am Wilhelmitorwall: Eine junge Frau wurde sexuell belästigt. Ihre Reaktion hat sie gerettet. So wird der Täter beschrieben:

(Archivbild) Am Wilhelmitorwall in Braunschweig ist es zu einer versuchten Vergewaltigung gekommen.

Eine 19-jährige Braunschweigerin ist am Mittwochabend am Wilhelmitorwall sexuell belästigt worden. Wie die Polizei mitteilt, geschah die Tat gegen 22 Uhr unweit der Ferdinandstraße.

Ein unbekannter Mann griff der Frau demnach an den Hintern und zog sie an sich heran. Die Braunschweigerin schrie den Mann laut an und schlug zweimal nach ihm. Der Mann ließ sie schließlich los, so dass die 19-Jährige in Richtung Sonnenstraße flüchten konnte. Der Täter lief in die entgegengesetzte Richtung.

Das ist zum Täter bekannt:

circa 18 Jahre alt

circa 1,60 Meter groß

schlank

schwarzer Vollbart

Polizei sucht Zeugen – darunter eine Familie auf der Sonnenstraße

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer versuchten Vergewaltigung und sucht nach Zeugen der Tat. Eine Familie, von der die Braunschweigerin auf der Sonnenstraße angesprochen wurde, wird ebenfalls gebeten sich zu melden. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516.

Der Tatort: Nahe der Güldenstraße am Wilhelmitorwall wurde eine Frau sexuell belästigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: Jürgen Runo

