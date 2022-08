Braunschweig. Der Kunstverein DIE H_LLE lädt wieder an den Hauptgüterbahnhof ein. Zu sehen sind unter anderem Skulpturen, Fotografie und der Film „Der wilde Wald“.

Auf dem Außengelände der H_LLE am Hauptgüterbahnhof in Braunschweig findet jetzt zum fünften Mal das Festival „Unter freiem Himmel“ statt.

Kunstverein DIE H_LLE Festival in Braunschweig: Kunst und Film unter freiem Himmel

Zum fünften Mal veranstaltet der Kunstverein DIE H_LLE das Festival „Unter freiem Himmel“ auf dem Außengelände der H_LLE. Zwölf künstlerische Positionen sollen von Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. August, am Hauptgüterbahnhof 22A gezeigt werden, heißt es. Unter dem Titel „Plan of Plan(t)s“ steht das ambivalente Verhältnis des Menschen zu Pflanzen und ähnlichen Organismen im Zentrum.

Die Bandbreite der künstlerischen Arbeiten reicht von Skulptur über Fotografie und Film bis zu Soundinstallation und wird durch ein kostenloses Rahmenprogramm begleitet. Gezeigt werden Arbeiten von: Lucila Pacheco Dehne, Arthur Detterer, Benedikt Flückiger, Daniela Fromberg, Jette Held, Fabian Hesse & Mitra Wakil, Stefan Roigk, Silke Rokitta & Markus Hutter, Unit 404, Malte Taffner, Conrad Veit & Charlotte Maria Kätzl sowie Reiko Yamaguchi.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Diskussion rund um Pflanze, Pilz und Mensch

Das Festival wird am Freitag um 18 Uhr eröffnet, um 20 Uhr kommt das DJ Kollektiv „Tanzen mit Pflanzen“. Am Samstag gibt es ab 13 Uhr Führungen. Um 18 Uhr steht die Diskussionsrunde „Sprouts & Spores“ in Kooperation mit dem Protohaus auf dem Programm, die sich mit der Koexistenz von Pflanze, Pilz und Mensch und deren Verhältnis zur Technik befasst.

Filmszene aus „Der wilde Wald“: Auch im Bayrischen Wald sind die Folgen des Borkenkäfers unübersehbar. Foto: Bastian Kalous

Um 20.30 Uhr folgt am Samstag eine Open-Air-Kinovorführung in Kooperation mit dem Internationalen Filmfest Braunschweig – „Der wilde Wald“ (2021). Darin dokumentiert Regisseurin Lisa Eder die Philosophie des Nationalparks Bayerischer Wald: „Natur Natur sein lassen“. Der Nationalpark besteht ohne menschlichen Eingriff fort – so verwandeln sich die einstigen Wirtschaftswälder zu einem Urwald, der nun ein einzigartiges Ökosystem und somit eine breite Artenvielfalt beherbergt.

Am Sonntag wird neben Führungen durch die Ausstellung (ab 13 Uhr) auch ein Kunst-Kinderprogramm angeboten (15 bis 17 Uhr).

Alle Veranstaltungsangebote sind kostenfrei. Mehr Informationen: www.kunstvereindiehalle.de

Mehr Nachrichten aus Braunschweig

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de