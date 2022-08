Oberleitungsschaden sorgt für Zugausfälle in Braunschweig

Braunschweig. Auch der Bahnhof in Helmstedt war am Donnerstag betroffen. In Königslutter gab es einen Oberleitungsschaden. Verspätungen gibt es weiterhin.

Mehrere Intercity-Züge mussten am Donnerstag in der Region Braunschweig-Wolfsburg Umleitungen fahren.

Wegen eines Oberleitungsschadens in Königslutter ist es am Donnerstagvormittag zu Haltausfällen in Braunschweig und Helmstedt im Fernverkehr der Deutschen Bahn gekommen. Betroffen waren nach Angaben der Bahn die Fernverkehrszüge zwischen Braunschweig und Magdeburg. Um 10.30 Uhr entfiel der Halt in Helmstedt, der Zug erreichte Leipzig mit mehr als einer Stunde Verspätung. Um 11.10 Uhr entfiel der Halt in Braunschweig, stattdessen gab es einen Stopp in Wolfsburg.

Auch dieser Zug hatte eine Verspätung von 30 Minuten, um 12.10 und 12.31 Uhr entfielen die Halte in Braunschweig und Helmstedt, auch dieser Zug hielt zusätzlich in Wolfsburg. Ebenfalls wird dieser Zug seinen Zielbahnhof Leipzig erst voraussichtlich 30 Minuten später erreichen. Sämtliche Züge wurden nach Angaben der Deutschen Bahn über Stendal umgeleitet.

Verspätungen der Intercity-Züge auch am Donnerstagnachmittag

Kleinere Auswirkungen hat die Oberleitungsstörung, die laut Bahn seit 11.40 Uhr wieder behoben ist, auch auf Intercity-Züge, die am Nachmittag zwischen Braunschweig und Sachsen-Anhalt unterwegs sind. Sie fahren 15 Minuten später ab, also statt 14.10 Uhr um 14.25 Uhr. Züge, die in der Gegenrichtung unterwegs sind, und Regionalbahnen sind nicht betroffen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de