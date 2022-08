VHS Braunschweig startet mit fast 800 Angeboten ins neue Semester

Mit fast 800 Kursen und Veranstaltungen – Präsenz, Online und Hybrid – startet die Volkshochschule am 5. September ins neue Semester. Hendrik Podein, Koordinator des VHS-Gesamtprogramms, zählt einige Schlaglichter auf: 25 Fremdsprachen, Deutsch als Fremdsprache/Berufsbezogenes Deutsch sowie viele bewährte und neue Formate in den Bereichen Kultur, Gesundheit, Politik, IT, in der Grundbildung und im zweiten Bildungsweg.

Ganz neu: „Let’s talk business“ – ein etwas anderes Format im Bereich Wirtschaftsenglisch. Und: „Viaggi in Bella Italia“ – eine Kursreihe über italienische Kultur, Sprache und Lebensstil. Außerdem gibt’s Anleitungen zum Drehbuchschreiben, pfiffige Kommunikationstrainings und eine Vortragsreihe zu den kulturellen Schwerpunkten von Großstädten.

VHS Braunschweig hat Angebote zur Erweiterung der digitalen Kompetenzen

„Vital und ausgeglichen im Beruf“ ist das Thema eines Bildungsurlaubes im Gesundheitsbereich, der Wege aufzeigt, mit den wachsenden beruflichen Anforderungen zurecht zu kommen. Dazu kommen Lernangebote zur Erweiterung der digitalen Kompetenzen.

Außerdem habe die VHS ihr Beratungsportfolio erheblich ausgeweitet, so Hendrik Podein. Dazu gehöre die klassische Bildungsberatung sowie die Anerkennungsberatung für im Ausland erworbene Berufsabschlüsse. Und eine kommunale Antidiskriminierungsstelle, als Anlaufpunkt für Menschen, die in unterschiedlichen Lebenslagen ausgegrenzt und benachteiligt werden, hat bereits am 1. Juni ihre Arbeit aufgenommen.

16 Deutschkurse mit mehr als 200 Teilnehmern aus der Ukraine

VHS-Leiter Hans-Peter Lorenzen betont: „Nicht nur die vielen Entbehrungen in Zeiten der Pandemie haben deutlich gemacht, wie wichtig Lernen, Bildung und Wissen sind, um den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Veränderungen besser begegnen zu können.“ Er dankt allen Teilnehmern, die in den vergangenen zwei Jahren durchgehalten haben, sowie allen Beschäftigten und Kursleitenden, die engagiert und flexibel hohe Qualität geliefert hätten.

Zudem dankt er auch den vielen Ehrenamtlichen: „Mit ihrer Hilfe war es möglich, ein Sprachkurssonderprogramm für Geflüchtete aus der Ukraine auf die Beine zu stellen“, so Lorenzen. „Binnen weniger Tage konnten zusätzlich 16 Deutschkurse mit mehr als 200 Teilnehmenden für alle Altersgruppen realisiert werden.“

Alle Angebote sind im Internet zu finden: www.vhs-braunschweig.de

red

