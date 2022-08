Trickbetrüger: Braunschweigs Polizei durchsucht Wohnungen

Braunschweig. Die Polizei identifizierte am Freitag eine mehrköpfige Tätergruppe aus dem Raum Braunschweig. Zudem stellte sie umfangreiche Beweise sicher.

Die Polizei hat am frühen Freitagmorgen mehrere Wohnobjekte auf der Suche nach Trickbetrügern durchsucht. Sie stellte „umfangreiches Beweismaterial“ sicher. (Symbolbild)

Die Braunschweiger Polizei hat am Freitag mehrere Wohnungen auf der Suche nach Trickbetrügern im Raum Braunschweig und Salzgitter durchsucht. „Durch umfangreiche Ermittlungen der Polizei konnte eine mehrköpfige Tätergruppierung aus Braunschweig und Umgebung identifiziert werden“, berichten die Ermittler. Die Täter hätten mit weiteren Hintermännern diverse Betrugsstraftaten begangen – vor allem gegen ältere Menschen.

Die aus einem Callcenter heraus agierenden Hintermänner gaben sich zunächst am Telefon als vermeintliche Bankmitarbeiter und Rechtsanwälte aus, und täuschten ihren Opfern eine unmittelbar bevorstehende Sperrung ihres Bankkontos wegen offener Geldforderungen einer Gewinnspielfirma vor.

„Um die drohende Kontosperrung abzuwenden, wurden die Opfer dazu gebracht, Bargeld an verschiedene Anschriften in Braunschweig zu versenden oder auf ein genanntes Bankkonto zu überweisen“, erklärt die Polizei weiter.

Durchsuchungen in Braunschweig und Umgebung: Datenträger und Geld sichergestellt

Die Tätergruppe aus dem „Bereich Braunschweig und Umgebung“ steht wiederum in dringendem Verdacht, das Geld der Opfer aus den zuvor präparierten Briefkästen der jeweiligen Empfängeranschriften für die Hintermänner entnommen oder ihr eigenes Bankkonto für die von den Opfern getätigten Überweisungen zur Verfügung gestellt zu haben.

Bereits im Januar dieses Jahres wurden mehrere Wohnobjekte von Mittätern in Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg durchsucht. Hierbei konnten diverse Beweismittel sichergestellt und ein Haftbefehl umgesetzt werden.

Am Freitagmorgen durchsuchte die Braunschweiger Polizei mehrere Wohnobjekte weiterer Mittäter der Tätergruppierung in Braunschweig und Salzgitter. „Es konnte umfangreiches Beweismaterial in Form von Datenträgern, Unterlagen und mehreren Tausend Euro Bargeld sichergestellt werden.“ Die Ermittler werden nun die Beweismittel sichten und auswerten.

