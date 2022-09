Die Region läuft Vater und Tochter in Braunschweig wieder gemeinsam im Training

Das Projekt unserer Zeitung mit dem Titel „Die Region läuft“ nähert sich dem finalen Event. Viele Wochen haben die Teilnehmer der Braunschweiger Laufgruppe trainiert, um am 11. September beim 15. Hexad-Wolfsburg-Marathon die 10-Kilometer-Distanz zu bewältigen. Mirko Stadler ist mit Tochter Julia bereits zum zweiten Mal nach 2007 bei einem solchen Projekt dabei – damals machten sich beide fit für den Braunschweiger Nachtlauf. Auch jetzt waren sie motiviert am Start. Doch der Familienvater droht nun kurz vor Schluss verletzt auszufallen.

Ein Arztbesuch soll jetzt klären, ob er noch eine Chance auf den Marathon hat

„Die zehn Kilometer habe ich im Training sogar schon geschafft“, sagt der 53-Jährige stolz. Vor zwei Wochen kam dann aber der Rückschlag: Nachdem er nach der jüngsten Einheit vor Schmerzen kaum aus dem Bett gekommen war, ging er zum Arzt. Diagnose: Leistenbruch. Ein weiterer Arztbesuch soll klären, ob Stadler noch eine Chance auf den Marathon hat.

Es wäre schade für den Mann aus Timmerlah, wenn das Aus praktisch kurz vor der Ziellinie käme. Riesen-Spaß hätten ihm die Einheiten gemacht, sagt er. Hinzu kommt, dass Stadler zu jenen gehörte, die immer voll motiviert dabei waren.

2007 hatte er nach dem Training mit einer BZ-Laufgruppe die 6,2 Kilometer-Distanz beim Braunschweiger Nachtlauf geschafft. Seitdem lief er immer mal wieder, aber die Konstanz fehlte. Durch die Teilnahme an der aktuellen Gruppe war diese wieder gegeben. „Ich bin sogar im Toskana-Urlaub morgens um 6 Uhr raus und durch die Pinienwälder gelaufen“, erzählt der Alstom-Mitarbeiter, der den Ausgleich zum Bürojob in Salzgitter braucht.

Die Tochter will auf jeden Fall in Wolfsburg an den Start gehen

Seine Tochter war leicht versetzt ebenfalls beim Italien-Urlaub dabei. Zu den morgendlichen Einheiten ihres Vaters konnte sie sich jedoch nicht überwinden. „Zu der Zeit habe ich noch geschlafen“, sagt sie. 2007 war die 26-Jährige noch ein Kind und hatte Spaß daran, ihren Papa zu überholen. „Das ging jetzt nicht mehr. Er ist zu ehrgeizig für mich“, erzählt sie. Einmal sei dieser zu ihr ins Östliche Ringgebiet gekommen, um mit ihr eine Runde durch den Prinzenpark zu drehen. Es blieb bei dem einen Mal. Der 53-Jährige war zu flott unterwegs.

Trotz des drohenden Ausfalls ihres Vaters will Julia Stadler in Wolfsburg an den Start gehen. „Allerdings nur auf der 5-Kilometer-Strecke“, erklärt sie. Damit fühle sie sich wohler. Vielleicht kommt für das Vorhaben ja Unterstützung von außen. Wenn Mirko Stadler nicht laufen kann, dürfte er seine Tochter zumindest vom Rand aus anfeuern.

