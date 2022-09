Digitale Werbetafeln in Braunschweig sind jetzt auch Warntafeln

Infotafeln wie diese hier am Meinhardshof in der Braunschweiger Innenstadt sollen künftig auch genutzt werden, um die Bevölkerung vor Gefahren zu warnen.

Durch die zunehmenden Gefahren in der Welt hat auch ein Umdenken im Katastrophenschutz stattgefunden: Die Warnmöglichkeiten für die Bevölkerung hatten sich vor dem Hintergrund neuer Kriegs- und Katastrophengefahren als unzureichend erwiesen und werden völlig neu aufgestellt.

Stadt Braunschweig setzt auf einen Mix unterschiedlicher Warnmittel

Schritt für Schritt setzt nun auch die Stadt Braunschweig die Konsequenzen aus solchen Erkenntnissen um. Sie hatte ein ganzheitliches Konzept zur Warnung der Bevölkerung in besonderen Gefahrenlagen mit einem „umfassenden und erweiterten Mix unterschiedlicher Warnmittel“ erarbeitet.

Dabei geht es – neben bestehenden Warnmöglichkeiten wie Homepage der Stadt, Bürgertelefone von Verwaltung oder Feuerwehr, Soziale Medien, Presseverteiler, Warn-App NINA, Rundfunkmeldungen, Lautsprecherfahrzeuge – nicht nur um den Neuaufbau eines flächendeckenden Sirenensystems in Braunschweig, der frühestens 2023 beginnen soll.

Digitale Infotafeln warnen die Bevölkerung – dazu kooperiert die Stadt Braunschweig mit der Firma Ströer

Auch elektronische Warntafeln, die normalerweise zu Werbezwecken benutzt werden, spielen dabei unter anderem eine Rolle, wie ein Termin des Oberbürgermeisters Thorsten Kornblum in dieser Woche zeigt.

Der Oberbürgermeister will am Mittwoch auf dem Kohlmarkt die Funktionsweise der Infotafeln erläutern und eine Infoanzeige auf einer der Tafeln abspielen, wie es in einer Ankündigung der Stadt Braunschweig heißt.

Digitale Infotafeln würden für den Bevölkerungsschutz in Braunschweig genutzt. Die Bevölkerung könne ab sofort im Gefahrenfall auch über sie gewarnt werden. Dazu kooperiere die Stadt Braunschweig mit der Firma Ströer, die mehrere Informationstafeln in Braunschweig betreibt, so zum Beispiel in der Innenstadt oder auf der Berliner Straße.

Kornblum werde deshalb gemeinsam mit Harald Rotter, Leiter Niederlassung Braunschweig-Kassel der Firma Ströer, zu Hintergründen Stellung nehmen.

red.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de