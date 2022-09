Neue Brücke für Braunschweigs Hauptbahnhof geplant

Ein ganz neues Stück Braunschweig soll am Hauptbahnhof entstehen. Wie sollte die Bahnstadt, der Stadtteil der Zukunft, aussehen? Erste Pläne liegen nun vor. Angedacht sind zum Beispiel autonome Shuttle-Busse, Quartiersgaragen, Grundschule und sogar eine neue Brücke über den Hauptbahnhof.

Die sogenannte Rahmenplanung ist beschlussfertig. 165 Seiten. 70 Abbildungen. Plus Anhang. Der Ausschuss für Planung und Hochbau stimmte bereits zu. Die CDU enthielt sich. Antoinette von Gronefeld monierte, es fehle Energie- und Wärmeplanung. Unklar auch, wo im Planungsgebiet produzierendes Gewerbe oder Handwerksbetriebe angesiedelt werden könnten. Nachbesserungen könnten noch erfolgen. Erst Ende des Monats soll der Rat entscheiden.

Die Planung, die Bürgerideen und Wünsche aus Ideenwerkstätten zusammenträgt, betrachtet eine Fläche von 300 Hektar – größer als die Innenstadt. Für 82 Hektar davon, südlich vom Hauptbahnhof gelegen, fließen Fördergelder. Es geht um 21 Millionen Euro binnen 15 Jahren. Wobei Stadtbaurat Heinz-Georg Leuer deutlich machte, dass die Umsetzung eine „Aufgabe von Jahrzehnten“ sein werde.

Ein erster Bebauungsplan wird vorbereitet

Die Rahmenplanung markiert nun quasi Leitplanken. Fest sind sie nicht, sondern können an die Bedürfnisse der Zeit angepasst werden. Was heißt: Ein grober Orientierungsrahmen ist entstanden, dem später Flächennutzungspläne, Städtebauliche Wettbewerbe und verbindliche Bebauungspläne Rechnung tragen sollen. Der Stadtbaurat kündigte an, dass ein Bebauungsplan für das Gebiet an der Schefflerstraße bereits in Vorbereitung sei.

Hotel, Brücke, Markplatz am Süd-Eingang des Hauptbahnhofs. Das Areal soll ein ganz neues Gesicht bekommen. Foto: Jürgen Runo / Stadt Braunschweig

Grundideen gibt es aber bereits. Zum Beispiel die Idee der 15-Minuten-Stadt. Dahinter steht die Vorstellung, dass sich alle Einrichtungen des täglichen Bedarfs, zum Beispiel Kultur, Bildung, Wohnen, Gastronomie, Einkaufen oder medizinische Versorgung, binnen 15 Minuten erreichen lassen. Nicht mit dem Auto, sondern möglichst zu Fuß.

Das Städtebauliche, Mobilitäts- und Freiraum-Konzept des Plans tragen dem Rechnung. Das Auto rückt in den Hintergrund. Prof. Uwe Brederlau, Büro Brederlau + Holik, fasste es in der Vorstellung der Planung griffig so zusammen: „Die Bahnstadt heißt nicht ohne Grund Bahnstadt.“ Parken vor der Haustür ist nicht wirklich vorgesehen. Eine Vielzahl von Quartiersgaragen und Mobilitätsstationen sind geplant. Eine Idee: Die Parkplätze von Lidl an der Borsigstraße und der Helmstedter Straße könnten aufgewertet werden. Vom Bahnhof aus könnten autonome Shuttle-Busse durch das neue Quartier rollen.

Aus Parkplatz soll Marktplatz werden

Für ein ganz besonderes Problem sorgt die Frage, wie die Barriere-Wirkung von Gleisen und Hauptbahnhof aufgehoben werden soll? Idee: Ein Ringgleis-Zubringer soll vom Bebelhof aus per Fuß- und Fahrradbrücke die Gleise am Hauptbahnhof überspannen. Auch der Pakettunnel soll wieder genutzt werden. Der Süd-Ausgang des Hauptbahnhofs soll auch nicht dauerhaft auf einem Parkplatz, sondern später auf einem Marktplatz münden. Neubauten sollen dort Wohnen und Arbeiten möglich machen.

Hohes Augenmerk haben die Planer dem Areal am Hauptgüterbahnhof gewidmet. Dort ist ein Neuanfang geplant. Brederlau sprach von „Hinterhof, wo man ansiedelte, wofür man anderenorts keinen Platz sah“. Dies gelte zum Beispiel für den DHL-Standort. Eine Grundschule könnte in der Nähe entstehen. Bleiben sollen als Nachbarn auf jeden Fall die Kreativen der H lle. Brederlau: „Kreative prägen ein Quartier. Werden sie vertrieben, ist das ein Schaden für das Quartier und die Stadt.“

