Nach Festnahme in Braunschweig: Diebe konnten nicht widerstehen

Nach einer Festnahme wegen Diebstahls in Braunschweig am Mittwochabend hat die Polizei die Täter am selben Abend wieder beim Stehlen erwischt. Nach einer Meldung der Braunschweiger Polizei beobachtete ein Mitarbeiter eines Baumarkts in Lehndorf/Querum drei Männer, die sich gemeinsam im Markt aufhielten. Sie entfernten Etiketten von diversen Werkzeugen und verstauten diese in ihren Taschen und ihrer Kleidung.

Der Mitarbeiter informierte die Polizei, die die drei Männer kontrollierte. Daraufhin leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls ein. Einen der Täter, einen 31-Jährigen konnten die Beamten nach der Kontrolle noch vor Ort entlassen. Die beiden anderen Männer, ein 27- und ein 28-Jähriger, mussten auf die Polizeiwache mitkommen. Im Anschluss durften sie gegen 22 Uhr ihren Weg wieder gehen.

Polizeistreife in Braunschweig ertappt Täter wieder auf frischer Tat

Anschließend beobachtete eine Polizeistreife, wie diese beiden Männer in einem nahegelegenen Wohngebiet zwei Damenfahrräder aus Hauseingängen in der Essener Straße mitnahmen. Die Polizisten stoppten die Fahrraddiebe nach kurzer Verfolgung und verhinderten ihre Flucht.

Hierbei leistete der 28-Jährige Widerstand, wodurch er einen Polizeibeamten verletzte. Die Polizei nahm die Männer bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam. Zudem leiteten sie Strafverfahren wegen schweren Diebstahls und Widerstand gegen Polizeibeamte ein.

