Tod der Königin: Braunschweiger Delegation sagt Reise ab

Morgen sollte es losgehen: Oberbürgermeister Thorsten Kornblum wollte Braunschweigs Partnerstadt Bath besuchen. Doch Königin Elizabeth II. ist plötzlich gestorben. Ganz England ist in tiefer Trauer. Deshalb wurde die Reise kurzfristig abgesagt.

Oberbürgermeister Thorsten Kornblum hat heute im Namen der Stadt Braunschweig in einem Brief an Bürgermeister Rob Appleyard zum Tod der Königin kondoliert. „Mit Queen Elizabeth verliert das Vereinigte Königreich eine große, epochale Persönlichkeit, die ihr Land über Jahrzehnte geprägt und getragen hat. Ihr Tod geht den Menschen weltweit und natürlich auch in Braunschweig sehr nahe“, sagte der OB.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Drei Tage lang sollte die Reise in die Partnerstadt führen

Bis zum kommenden Montag wollte Kornblum zusammen mit TU-Präsidentin Professorin Angela Ittel, Kultur- und Wissenschaftsdezernentin Anja Hesse sowie einer dreiköpfigen Ratsdelegation zu Gast in der Partnerstadt Bath in Großbritannien sein. Neben Arbeitsgesprächen mit Universitätsvertretern und einem Besuch des Bath World Heritage Centres wollte die Delegation auch Ratsvertreter und Mitglieder der Bath-Braunschweig Twinning Association treffen.

Ein Empfang der Gäste aus Braunschweig durch Baths Bürgermeister Rob Appleyard stand ebenfalls auf dem Programm. Es wäre der erste Besuch einer ausländischen Partnerstadt des Oberbürgermeisters gewesen.

Seit mehr als 50 Jahren bestehen die Kontakte zwischen Braunschweig und Bath

Die Kontakte zwischen beiden Städten bestehen bereits seit 1951, offizielle Partnerstädte sind sie seit 1971. Aufgrund der Coronapandemie konnte das 50-jährige Bestehen im vergangenen Jahr nicht angemessen begangen werden. Zugleich ist es die erste Delegationsreise in eine Partnerstadt, an der die TU Braunschweig teilnimmt.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de