Überzeugende Schusstechnik: Braunschweigs einstige Oberbürgermeisterin Martha Fuchs bei der Eröffnung des neuen Sportplatzes in Querum (um 1960). Sie ist bislang die einzige Frau, der die Ehrenbürgerwürde der Stadt Braunschweig verliehen wurde – neben 16 Männern.

Braunschweig. OB Kornblum will ein weiteres Ehrenbürgerrecht verleihen. An wen? Das wird in Kürze verkündet. Bislang wurden 16 Männer gewürdigt – und eine Frau.