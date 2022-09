Im Braunschweiger Magniviertel werden Parkplätze gesperrt

Alternative Nutzung von Parkplätzen und eine moderne Gestaltung der Wohngebiete – mit diesen Themen befasst sich die Stadt im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche am Beispiel des Magniviertels. Beim internationalen „Parking Day“ am Freitag, 16. September, zeigen die Stadtverwaltung, der Verkehrsclub Deutschland (VCD) und Greenpeace in Zusammenarbeit mit regionalen Vereinen und Musikgruppen, wie Parkplätze kreativ genutzt werden können. Am Samstag, 17. September, startet auf dem Magnikirchplatz die öffentliche Beteiligung an der Quartiersentwicklung. Für Autos sind die Parkplätze im Ölschlägern vom 16. September, 7 Uhr, bis zum 17. September, 20 Uhr, gesperrt.

Aktionen im Braunschweiger Magniviertel: Wie wär’s mit Parkplatz-Memory?

Das Programm am Freitag von 15 bis 19 Uhr: Ein Quiz am Stand der „Students for Future“, das Schachangebot des Kinder- und Jugendschachvereins Rochade und das Parkplatz-Memory der Stadt sollen Unterhaltung für die ganze Familie bieten und kindgerecht Mobilitätsaspekte vermitteln, heißt es in der Ankündigung der Stadt. Die Initiative Fahrradstadt, der Stadtelternrat und der Kinderschutzbund ergänzen das Angebot um Mitmachaktionen für die jüngeren Besucher, so dass Familien den ganzen Nachmittag lang Spaß im Magniviertel haben können.

Sportlich wird es beim Minigolf von Greenpeace. Alle, die anschließend eine Pause brauchen, können in den Sitzecken des Konfirmandenteams der St.-Pauli-Matthäus-Gemeinde, des Vereins Rochade und des VCD sowie in der Lounge des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs entspannen und ins Gespräch kommen. An Infoständen, beispielsweise vom Carsharing-Anbieter Sheepersharing, informieren die Teilnehmer des „Parking Days“ über ihre Arbeit.

Musikalisch läutet um 15 Uhr die Fridays-for-Future-Band den „Parking Day“ ein. Weiter geht es um 15.45 Uhr mit Jazz Musik vom Kussi Weiss Trio, präsentiert von der Initiative Jazz Braunschweig, MoveBS und dem VCD. Den Abschluss machen zwischen 18 und 19 Uhr die A-Capella-Stücke des SingDing Chors.

Alle können ihre Ideen zur Gestaltung des Magniviertels einbringen

Das Programm am Samstag, 17. September, von 13 bis 16 Uhr: Die Parkplätze auf Höhe des Magnikirchplatzes bleiben laut der Stadtverwaltung unbelegt und sollen dazu anregen, über die Gestaltung des Magniviertels nachzudenken. Soll es weniger Parkplätze geben? An den Ständen der Stadtverwaltung auf dem Kirchplatz selbst können sich alle Interessierten über die konkreten Möglichkeiten austauschen und ihre Ideen mit Vertretern der Stadt teilen.

„Im Zuge der Weiterentwicklung der Innenstadt, die insbesondere im Innenstadtdialog vorangetrieben wird, soll anschließend unter Berücksichtigung der bei der Europäischen Mobilitätswoche eingebrachten Anregungen ein Konzept für die Zukunft des Magniviertels entstehen“, so die Stadtverwaltung.

Mit der Gestaltung rund um den Magnikirchplatz haben sich auch die Studentinnen und Studenten der Technischen Universität Braunschweig beschäftigt und eine Analyse der aktuellen Situation sowie Ansätze für eine mögliche Neugestaltung entwickelt. Die Ergebnisse präsentieren die Studierenden als Ergänzung zu den Ständen der Stadtverwaltung.

Das vollständige Programm der Europäischen Mobilitätswoche gibt es unter www.braunschweig.de/emw

