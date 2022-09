Braunschweiger Bürgerpark am Wochenende voller Kunst

Braunschweig. Der Kunsthandwerkermarkt findet am Wochenende im „KulturImPark“-Festival statt. 30 Kunsthandwerker verwandeln den Bürgerpark in einen Marktplatz.

Noch bis 25. September läuft das „KulturImPark“-Festival. Am Wochenende vom 16. bis 18. September findet ein Kunsthandwerkermarkt im Bürgerpark statt. Mit 30 verschiedenen Ausstellern und Manufakturen lädt der Verein Kulturzelt Braunschweig zu einem Spaziergang voller Kultur ein.

Seit einigen Wochen belebt „KulturImPark“ den Braunschweiger Bürgerpark. Wie in jedem Jahr begeben sich zu diesem Anlass zahlreiche Künstler und Showacts nach Braunschweig. Zusätzlich zum Showprogramm organisiert der Verein auch immer einige Sonderveranstaltungen: Nach dem Meet Eat am vergangenen Wochenende werden beim zweiten Kunsthandwerkermarkt rund 30 Kunsthandwerker aus den verschiedensten Bereichen des Handwerks und Aussteller mit köstlichen Spezialitäten aus kleinen Manufakturen den Bürgerpark in einen Marktplatz verwandeln, der Groß und Klein zum Entdecken und Erleben einlädt.

Entspannter Bummel entlang der Oker

„Wir laden alle Besucher zu einem entspannten Bummel entlang der Oker ein. Auch in diesem Jahr haben wir in liebevoller Zusammenarbeit mit der Kunsthandwerker- und Veranstaltungsagentur von Elke Baum wieder einige interessante Aussteller in den Bürgerpark eingeladen. Der Eintritt zu unserem Markt ist für alle Besucher kostenlos“, so Veranstalterin Beate Wiedemann.

Unter Schmuck mit Lichterketten und Girlanden können die Besucher die Handwerkskunst bewundern, mit den Künstlern und Handwerkern fachsimpeln und das eine oder andere Stück erwerben. Der Kunsthandwerkermarkt bietet handgefertigte Kunst- und Alltagsgegenstände aus Keramik, Metall oder Holz, Mode aus Strick und Filz, Schmuck oder Dekoratives für zu Hause. In der Keramikwerkstatt der Lebenshilfe Braunschweig führen Töpfer an der Drehscheibe vor, wie Alltagsgeschirr entsteht.

Aussteller führen ihre Arbeit vor und laden zum Ausprobieren ein

Auch viele der anderen Aussteller führen ihre Arbeit live vor und laden zum Ausprobieren ein. Zusätzlich werden auch kleine Workshops angeboten, bei denen die Besucher ihrer Kreativität freien Lauf lassen und eigene Kunstwerke herstellen können. So können am Samstag und Sonntag die jungen Teilnehmer unter handwerklicher und pädagogischer Anleitung mit Schmied Falk Laxander kleine eigene Projekte realisieren und schmieden. Der Glasbläser Hans Harder bringt mit seiner mobilen Glasbläserwerkstatt den Besuchern das Glashandwerk näher.

Maya Kemnitz aus Berlin produziert mit ihrer Buntpapiermanufaktur ein vielseitiges Produktsortiment. Sie bewahrt ein traditionelles Handwerk, das sie mit neuen Impulsen verknüpft. Thomas Nolte aus Lüchow bringt handgearbeitete Weinhalter in den Bürgerpark. Weitere Aussteller präsentieren Modedesign und Accessoires aus ihren Ateliers, Ledertaschen- und Rucksäcke, Keramiken für Haus und Garten, Schmuck aus Gold, Silber, Glas, Edelsteinen, Bernstein und Makramee sowie Upcycling-Material, Schönes und Nützliches aus Olivenholz, Vogelhäuser mit Dachbegrünungen, 3-D Klappkarten, Fensteranhänger und vieles mehr.

Zum Genießen gibt es Kuchen, Liköre und seltene Gewürze

Neben schönen Unikaten für die Augen gibt es auch Genuss für den Gaumen: Nele Marike Eble vom Chokumi Braunschweig bietet handgegossene Leckereien aus Schokolade. Zudem gibt es Kuchen, Liköre und seltene Gewürze aus Vietnam zu entdecken.

Freitag, 16. September: 14 bis 19 Uhr; Samstag, 17. September, 11 bis 19 Uhr; Sonntag,

18. September, 11 bis 17 Uhr.

Festival Kultur im Park: bis

25. September, Bürgerpark.

Ticketswww.kulturimzelt-shop.de/tickets oder Telefon (0531) 2801818 oder Kulturzelt Braunschweig, Frankfurter Straße 3 A.

Der Eintritt ist frei.

Updates: www.instagram.de/kulturimzelt; www.facebook.com/FestivalKulturImZelt

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de