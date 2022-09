Braunschweig-Watenbüttel Tote Fische am Okerdüker in Braunschweig – was ist die Ursache?

Fischsterben auf der Oker: Der Stadtverwaltung wurde am Freitag, 9. September, eine Vielzahl von toten Fischen im Bereich des Okerdükers am Mittellandkanal bei Watenbüttel gemeldet. Dies teilte sie am Mittwoch in einer Presseinformation mit.

Sofort wurde eine Wasserprobe entnommen

Noch am Freitag sei eine Wasserprobe entnommen und auf Umweltschadstoffe und auf die Sauerstoffzehrung untersucht worden.

Die ersten Ergebnisse zeigten demnach „keine Hinweise auf fischtoxische Verhältnisse zum Zeitpunkt der Probenahme“. Es bestehe daher weder für die in diesem Bereich lebenden Fische noch für Hunde, die das Wasser der Oker trinken, eine Gefahr.

Die Suche nach der Ursache dauert an. Mutmaßlich seien am 8. September bei starkem Regen kurzzeitig Stoffe in die Oker geschwemmt worden, die zum Tod der Fische geführt hätten, heißt es bei der Stadt. Tote Fische seien auch nördlich des Mittellandkanals bis zum Stau der Oker in Rothemühle festgestellt worden.

Tote Fische – es sind Aale, Bachforellen und Weißfische

Bei den mehreren hundert – zumeist kleinen - toten Fischen handelt es sich laut Presseinformation um Aale, Bachforellen und Weißfische. Der Eintrag müsse im Bereich Watenbüttel erfolgt sein. Oberhalb der Ortslage gebe es keine Hinweise auf tote Fische.

Hinweise auf eine mögliche Quelle nimmt der Fachbereich Umwelt der Stadt Braunschweig unter Telefon 0531/470 6369 oder unter E-Mail wasserbehoerde@braunschweig.de entgegen.

red.

