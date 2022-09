Tampon-Spender an fünf Braunschweiger Schulen

An fünf Braunschweiger Schulen werden seit diesem Schuljahr kostenfrei Binden und Tampons für den Notfall angeboten: an der Helene-Engelbrecht-Berufsschule, der Sally-Perel-Gesamtschule, der Hauptschule Sophienstraße, dem Lessinggymnasium und der Realschule Sidonienstraße.

In jeder Schule wurden ein bis zwei Sanitärräume mit Kombi-Spendern ausgestattet. Darüber informierte Sandra Dittmann, Leiterin des Fachbereichs Schule, jüngst den Schulausschuss. Das Pilotprojekt soll zeigen, ob mit dem Angebot verantwortungsvoll umgegangen wird. Zudem soll die Nachfrage ermittelt werden, um die Kosten für ein flächendeckendes Angebot in Schulen zu ermitteln.

Diskretes Angebot für den Notfall

Der neue Leiter der Helene-Engelbrecht-Schule, Constantin Haußmann, der sich im Schulausschuss vorstellte, berichtete, dass das Projekt bislang problemlos laufe und das Feedback der Schülerinnen positiv sei. Das Nachfüllen der Spender organisieren die Schulen selbst.

Zu Jahresbeginn hatte der Rat der Stadt dem Pilotprojekt zugestimmt: „Den Schülerinnen sollen Monatsbinden kostenlos, diskret und leicht erreichbar (ohne nachfragen zu müssen) zur Verfügung gestellt werden“, hieß es im Beschlusstext. Die FDP hatte den Antrag gestellt, nachdem der Stadtschülerrat sich schon länger für das Thema eingesetzt hatte.

„Wir würden damit zum einen verhindern, dass Mädchen aus Scham dem Unterricht fernbleiben, etwa weil sie ihren persönlichen Vorrat vergessen haben, von der Blutung überrascht wurden oder sich schlicht eine ausreichende Versorgung mit Tampons oder Binden nicht leisten können“, hatte FDP-Ratsherr Carsten Lehmann erklärt. Er hatte klargemacht, dass es sich nicht um eine „Komplettversorgung“ der Schülerinnen handeln soll, sondern um ein niedrigschwelliges Angebot für den „Notfall“.

In Schottland ist man schon einen Schritt weiter

Am Ende des Schuljahres will die Politik über die Ausweitung oder den Abbruch des Angebots entscheiden.

Vorreiter für kostenfreie Menstruationsprodukte gibt es bereits: In Schottland gibt seit diesem Sommer ein neues Gesetz vor, dass an öffentlichen Orten wie Gemeindezentren, Jugendclubs und Apotheken Tampons und Binden kostenlos erhältlich sein sollen. Auch in Köln und an Düsseldorfer Schulen gibt es mittlerweile kostenlose Hygieneartikel.

