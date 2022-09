Braunschweig: Diebe stehlen aus Einkaufswagen und Rollatoren

Braunschweig. Unbekannte stahlen drei Frauen beim Einkaufen in Braunschweig ihre Geldbörsen. Diese befanden sich in den Einkaufswägen und Rollatoren der Kundinnen.

Unbekannte Täter haben am Freitag und Samstag in Braunschweig drei Frauen beim Einkaufen bestohlen. Nach einer Meldung der Polizei stahl ein Täter einer 63-Jährigen in einem Waggumer Supermarkt ihre Geldbörse. Die Frau hatte sie in einem Stoffbeutel im Einkaufswagen aufbewahrt. Als sie den Wagen einen Moment aus den Augen ließ, schlug der Täter zu. Die Frau bemerkte den Diebstahl erst an der Kasse.

Unbekannte stahlen auch das Portemonnaie einer 84-Jährigen, die in Heidberg einkaufen war. Sie hatte ihre Wertsachen ebenfalls in einer Stofftasche aufbewahrt. Diese war an ihrem Rollator festgebunden.

Weiterer Diebstahl am Samstag in der Weststadt

Am Samstagmittag kam es zu einem dritten Diebstahl in der Weststadt. Wieder klauten unbekannte Täter einer 74-Jährigen ihr Portemonnaie beim Einkaufen. Auch sie hatte ihr Portemonnaie in ihrer Handtasche aufbewahrt, die am Rollator festgebunden war. An der Kasse bemerkte die Frau, das ihre Geldbörse fehlte. Die Täter stahlen auch die EC-Karte der 74-Jährigen.

Als die Seniorin ihrem Sohn von dem Diebstahl berichtete, kontrollierte dieser, ob die Täter etwas von ihrem Konto abgebucht hatten. So fand er heraus, dass eine unbekannte Person die Karte in der Zwischenzeit tatsächlich benutzt hatte. Die Polizei leitete in allen drei Fällen Strafverfahren ein.

