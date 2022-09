Drei Transporter auf dem Gelände eines Autohändlers gingen in der Nacht zu Dienstag in Flammen auf. Braunschweigs Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.

Feuerwehr Braunschweig Feuer in Braunschweig: Transporter von Autohändler brennen aus

Auf dem Verkaufsgelände eines Braunschweiger Autohändlers haben in der Nacht zu Dienstag drei Fahrzeuge gebrannt. Die Feuerwehr wurde gegen 2.25 Uhr in das Gewerbegebiet südlich von Rüningen gerufen.

Als die Einsatzkräfte in der Liebigstraße ankamen, brannten zwei Transporter bereits in voller Ausdehnung. Das Feuer erfasste zudem ein weiteres, in der Reihe aufgestelltes Fahrzeug. Um auf das Verkaufsgelände zu kommen, überwanden die Feuerwehrleute einen Zaun. Anschließend öffneten sie die Autotüren mit einem Rettungsspreizer und bekämpften den Brand mit zwei Strahlrohren.

Braunschweiger Feuerwehr verhindert Schlimmeres – Brandursache unklar

Ein in unmittelbarer Nähe abgestellter Schaufellader konnte so noch vor den Flammen geschützt werden – während die Kleintransporter teils vollständig ausbrannten.

Im Einsatz waren die Südwache der Berufsfeuerwehr sowie die Ortswehr aus Leiferde. Über die Brandursache konnte noch keine Auskunft gegeben werden. Verletzte gab es nicht.

