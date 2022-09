Unterwegs mit dem Brief-Zusteller in Braunschweig

Reportage über Postzustellung in Braunschweig - Ein Blick am frühen Morgen in den Zustellstützpunkt der Deutschen Post in der Paul-Jonas-Meier-Straße, bevor die Zusteller auf ihre Touren gehen Foto: Stefan Lohmann/regios24

Foto: Stefan Lohmann / regios24