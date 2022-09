Braunschweig. Die Arbeitslosen-Quote in Braunschweig sinkt deutlich. Die Zahl der Beschäftigten erreicht einen neuen Höchststand.

Fachkräfte für Krankenpflege werden in Braunschweig stark gesucht.

Arbeitsmarkt in Braunschweig Braunschweigs Arbeitsmarkt trotzt der Energiekrise – noch

Die Energiekrise hat bislang keinen Einfluss auf Braunschweigs Arbeitsmarkt. Die Herbstbelebung sorgt tatsächlich für sinkende Arbeitslosenzahlen. Es gibt sogar einen neuen Positiv-Rekord.

Das war erwartet worden und trat auch ein: Im Anschluss an die Sommerferien ging die Zahl der Arbeitslosen im Stadtgebiet tatsächlich deutlich zurück. Die Personal-Entscheider in den Betrieben stellten ein. Die Zahl der arbeitslosen Ausgelernten nahm stark ab. Die Vorbereitung auf das Studium beginnt.

Positiv sei sogar, so Agentursprecher Stefan Freydank: „Wir haben neue Zahlen zur Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Stadtgebiet erhalten. 134.152 Beschäftigte. Die Zahl ist hoch wie nie.“ Die Zählung erfolgte jedoch Ende März. Freydank: „Der Umfang der Energiekrise ließ sich damals noch nicht absehen.“ Die Agentur beschäftige sich mittlerweile ganz intensiv mit den Folgen.

Viele Ungelernte sind arbeitslos

Unklar sei, so Freydank, was dies genau für den Arbeitsmarkt in Braunschweig hieße: „Einen deutlichen Einbruch erwarten wir nicht. Braunschweigs Arbeitsmarkt ist im Grunde sehr robust.“ Der Agentursprecher verweist auf eine hohe Zahl von offenen Stellen. Der Fachkräftemangel dominiere weiterhin Braunschweigs Arbeitsmarkt.

Für Abhilfe werde definitiv nicht schnell zu sorgen sein. Der Agentursprecher: „4058 Arbeitslose in Braunschweig, ein Anteil von 56,8 Prozent, haben keinerlei Ausbildung. Es wird für Betriebe weiterhin schwierig bleiben, offene Stellen zu besetzen.“

