Wer hat Dobermann-Hündin Izzy nur so verschandelt?

Das Tier der Woche ist die rund anderthalbjährige, kastrierte Dobermann-Hündin Izzy. Sie wurde herrenlos aufgefunden, wie Tierheim-Mitarbeiterin Frederike Braack berichtet. „Die Hündin ist zwar gechippt, aber leider ist der Chip nicht registriert und somit ist nicht feststellbar, zu wem die Hündin gehört.“

Izzy sei sicherlich als Prestigeobjekt angeschafft worden, sagt sie. „Da das Kupieren der Ohren und der Rute in Deutschland verboten ist, muss der Vorbesitzer sich die Hündin extra aus dem Ausland geholt haben. Dobermänner sollen durch die kupierten Ohren bedrohlicher aussehen. Es ist einfach nur traurig, dass Izzy so verschandelt wurde.“

Izzy ist verträglich, mag aber keine Hundebegegnungen an der Leine

Izzy scheint ihr zufolge auch sonst bislang kein gutes Leben gehabt zu haben. „Die Hündin ist extrem aufgedreht und sie ist schnell mit neuen Situationen überfordert“, schildert Braack. „Sie zeigt eine ausgeprägte Leinenaggression gegenüber ihren Artgenossen und wenn sie sich zu sehr über einen anderen Hund an der Leine aufregt, zeigt sie auch schon einmal umgelenkte Aggression.“

Dennoch betont sie: „Izzy ist aber grundsätzlich verträglich mit anderen Hunden, sie kommt nur bislang nicht mit Hundebegegnungen an der Leine zurecht. Izzy hat scheinbar keine Regeln oder Grenzen in ihrem bisherigen Leben kennenlernen dürfen.“ Sie ziehe stark an der Leine und habe auch sonst kaum Grundgehorsam. „Izzy kann nur ganz schlecht Frust aushalten und sie muss unbedingt lernen, was Ruhe ist.“

Die neuen Halter müssen ihr klare Grenzen setzen

Das Tierheim sucht für Izzy erfahrene Hundehalter, die mit der temperamentvollen und hektischen Art eines Dobermanns umgehen können und die Izzys Energie in geregelte Bahnen lenken können. Ein zweiter Hund in Izzys neuem zu Hause wäre kein Problem, meint Frederike Braack. „Aber er muss ihr körperlich gewachsen sein.“

Kinder sollen nicht im gleichen Haushalt leben. Wer Spaß hat an einem dynamischen Hund hat, der viel Bewegung benötigt und in der Lage ist, dem Hund klare Grenzen zu setzen, wäre genau der richtige Halter für unsere Izzy.

Kontakt zum Braunschweiger Tierheim

Wer Interesse an Izzy oder anderen Tieren hat, kann sich im Tierheim Braunschweig melden: Telefon (0531) 50 00 07. Telefonzeiten: montags, dienstags und freitags 13 bis 16 Uhr, donnerstags 13 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr. Infos: www.tierschutz-braunschweig.de

