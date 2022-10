„Shopping-Queen“ kommt wieder nach Braunschweig

Schon einige Male wurde die Vox-Sendung „Shopping-Queen“ in Braunschweig gedreht. Nun soll es wieder soweit sein, kündigt der Sender an: Gedreht wird demnach vom 21. bis 25. November 2022. Die Suche nach Kandidatinnen habe begonnen. Wer Interesse hat, kann sich hier bewerben: www.mavies.de/shopping-queen

Die Sendung mit Stardesigner Guido Maria Kretschmer läuft seit zehn Jahren. Das Prinzip: Pro Woche treten fünf Frauen an fünf aufeinanderfolgenden Tagen gegeneinander an. Jede von ihnen will die „Shopping-Queen“ werden, also die Frau mit dem besten Stil. Am Anfang gibt Kretschmer jeweils ein Wochenmotto vor, das sich im Look der Teilnehmerinnen wiederfinden soll.

Vor einem Jahr wurde die letzte Braunschweiger „Shopping-Queen“ gekürt

Jede Kandidatin erhält dann 500 Euro und hat vier Stunden Zeit zum Einkaufen und fürs Styling. Das Kamerateam begleitet sie in die Läden und Friseursalons. Anschließend geht’s zur Präsentation auf den Laufsteg. Guido Maria Kretschmer und die anderen Kandidatinnen vergeben dann Punkte auf einer Skala von 0 bis 10. Wer am Ende der Woche die meisten Punkte hat, wird „Shopping-Queen“ und gewinnt 1000 Euro in bar. Im vergangenen Jahr wurde Heike Smigielski zur neuen Braunschweiger „Shopping-Queen“ gekürt. Auch im Frühjahr 2022 lief eine Staffel aus Braunschweig.

Mehr Nachrichten aus Braunschweig

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de