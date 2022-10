Braunschweiger Forscherin an Bord des Eisbrechers „Polarstern“

Braunschweig. Das Quecksilbergeheimnis in der Tiefsee: Die Umweltwissenschaftlerin Marta Pérez Rodríguez von der TU will Wasser- und Sedimentproben sammeln.

Der Eisbrecher „Polarstern“ ist zurzeit auf dem Weg in den Südatlantik – und an Bord befindet sich die Braunschweiger Forscherin Dr. Marta Pérez Rodríguez von der Technischen Universität. Ihr Ziel sind die Gewässer um die Inselgruppe Südgeorgien östlich der Ostküste Südamerikas, nahe der Antarktis. Dort will die Umweltwissenschaftlerin Wasser- und Sedimentproben sammeln. Wie die TU mitteilt, geht es dabei um diese Frage: Wo lagert sich Quecksilber in den Tiefen des Meeres ab?

Die zweigeteilte Expedition „Island Impact“ untersucht von Oktober bis Dezember biogeochemische Stoffflüsse um Südgeorgien. „Hier treten einige der höchsten Konzentrationen von Phytoplankton im südlichen Ozean auf“, heißt es in der Pressemitteilung. „Diese beträchtlichen Algenblüten benötigen für ihre Entwicklung eine Eisenquelle. Hauptaugenmerk der Expedition liegt darauf, die Quellen und Wege des Eintrags von Eisen und anderen Nährstoffen in die Schelfgewässer Südgeorgiens und weiter stromabwärts in den südlichen Antarktischen Zirkumpolarstrom (ACC) zu verstehen.“

Quecksilber ist ein hochgiftiger Schadstoff

Hier setze auch die Forschung der Arbeitsgruppe Umweltgeochemie des Instituts für Geoökologie an, die sich auf das Spurenmetall Quecksilber konzentriere. „Quecksilber ist ein hochgiftiger Schadstoff, der die menschliche Gesundheit ernsthaft schädigen kann“, so die Erläuterung. „Der größte Teil der Quecksilberverschmutzung gelangt durch die Verbrennung von Kohle und anderen fossilen Brennstoffen sowie durch industrielle Aktivitäten in die Atmosphäre. Doch wohin gelangt es dann?“

Dr. Marta Pérez Rodríguez, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Arbeitsgruppe Umweltgeochemie des Instituts für Geoökologie. Foto: Jasmin Janeczko/TU Braunschweig

Bereits seit 2016 forschen Professor Harald Biester und Dr. Marta Pérez Rodríguez zum Quecksilberkreislauf und der Primärproduktion in den Ozeanen. In einer Studie, die 2018 in der Fachzeitschrift „Science“ veröffentlicht wurde und laut der Uni international Anerkennung fand, hätten sie festgestellt, dass die untersuchten antarktischen Kieselsäuresedimente überraschend große Mengen an Quecksilber enthielten.

Die Ergebnisse deuteten darauf hin, dass bis zu 25 Prozent der Quecksilberemissionen der letzten 150 Jahre in solchen Sedimenten eingeschlossen sein könnten. „Von der Forschungsreise mit der ‚Polarstern‘ erhoffen wir uns nun weitere Erkenntnisse zum Quecksilberkreislauf, über den Verbleib von Quecksilber in der Wassersäule in produktiven Meeresgebieten und über die Rolle von Algenblüten für die Speicherung von Quecksilber in Meeressedimenten“, sagt Professor Biester.

Proben aus 6000 Metern Tiefe

Dafür werden die Wissenschaftler ihm zufolge unter anderem Wasserproben in bis zu 5000 Metern Tiefe und Meeressedimente in mehr als 6000 Metern Tiefe nehmen. „Die Expedition gibt uns die Möglichkeit, vielfältige Proben zu sammeln, die wir sonst nicht erhalten würden“, erläutert Dr. Marta Pérez Rodríguez.

So setzen die Forschenden spezielle Wasserpumpen zum Sammeln von Schwebstoffen in der Tiefe ein, die nicht zur Standardausrüstung vieler Meeresuntersuchungen gehören, heißt es seitens der TU. „Die gewonnenen Daten werden wir dann mit elementaren Meerwassereigenschaften wie Dichte, Salzgehalt, Temperatur, Sauerstoffkonzentration und Chlorophyllkonzentration sowie mit Informationen anderer Forschungsgruppen zusammenführen, beispielsweise die Identifizierung von Zooplanktonarten und anderen Spurenmetallkonzentrationen“, so Pérez Rodríguez.

Arbeitsmaterial muss mehrfach gesäubert werden

Auf die Expedition habe sich die Wissenschaftlerin monatelang vorbereitet. Neben Schulungen für die Arbeit an Bord mussten Genehmigungen zu Probennahme eingeholt und vor allem das Arbeitsmaterial mehrfach gesäubert werden, zählt die Uni auf.

Professor Harald Biester, Leiter der Arbeitsgruppe Umweltgeochemie des Instituts für Geoökologie. Foto: Jasmin Janeczko/TU Braunschweig

„Die Quecksilberkonzentrationen im offenen Ozean sind sehr niedrig, sodass wir unter sehr sauberen Bedingungen arbeiten müssen“, erläutert Dr. Marta Pérez Rodríguez. „Die Reinigung der Flaschen, die wir zum Sammeln von Methylquecksilber verwenden werden, dauert zum Beispiel etwa zwölf Tage und umfasst mehrere Schritte mit Seifen, konzentrierten Säuren und ultrareinem Wasser.“

Braunschweigerin ist gut gerüstet gegen die stürmische See

Außerdem sei für alle Teilnehmenden ein medizinischer Check notwendig gewesen. „Das Leben und Forschen an Bord könnte für die Umweltwissenschaftlerin hin und wieder ungemütlich werden“, so die TU. „Je weiter sich das Forschungsschiff Richtung Süden bewegt, desto niedriger werden die Temperaturen. Und in der Nähe von Südgeorgien könnten Stürme mit hohen Wellen die Arbeit beeinträchtigen.“

Gegen Kälte seien die Expeditionsteilnehmer gut gerüstet: Das Alfred-Wegener-Institut (AWI) stelle extra Kleidung mit wasserdichter Hose und Jacke, Fleecejacke, Wollmütze, Handschuhe und Sicherheitsstiefel zur Verfügung.

Dass die Expedition möglicherweise etwas stürmisch werden könnte, schreckt Dr. Marta Pérez Rodríguez offensichtlich nicht. Sie freut sich, dass es nun endlich losgeht: „An einer Expedition an Bord eines Forschungsschiffes wie der Polarstern und an einem Ort wie dem Südatlantik teilzunehmen, ist ein Meilenstein in meiner Karriere und meinem Leben. Für mich persönlich geht als Umweltwissenschaftlerin damit ein Jugendtraum in Erfüllung.“

Die Expeditionen des AWI-Forschungsschiffs „Polarstern“ kann man live per App verfolgen. Über https://follow-polarstern.awi.de gibt es Positions- und Wetterdaten in Echtzeit sowie mehrmals wöchentlich aktuelle Fotos und Berichte von Bord der „Polarstern“.

