Braunschweig. Zwei Männer gaben sich als Mitarbeiter eines Energieversorgers aus, um in die Wohnung eines 26-Jährigen zu gelangen. Dort griffen sie den Mann an.

Zwei Männer griffen einen Mann im Schlafzimmer seiner Wohnung an. Um hereinzukommen, hatten sie behauptet, sie müssten Daten der Heizleistung erheben. (Symbolfoto)

Polizei Braunschweig Falsche Heizungstechniker greifen Braunschweiger in Wohnung an

Im Braunschweiger Stadtteil Hondelage haben zwei Männer einen 25-Jährigen in seiner Wohnung angegriffen. Nach Angaben der Polizei hatten die Täter am Montagabend gegen 18 Uhr an der Wohnungstür des Braunschweigers geklingelt. Die zwei Männer gaben sich als Mitarbeiter eines Energieversorgers aus und baten um Einlass. Sie erklärten dem 26-Jährigen, dass sie Daten zur Heizleistung seiner Heizkörper erheben müssten.

Der junge Mann ließ die Täter in seine Wohnung, wo sie begannen, die Heizkörper zu vermessen. Als sie im Schlafzimmer angekommen waren, griff einer der beiden Männer den 26-Jährigen an und nahm ihn in den Schwitzkasten. Der Braunschweiger konnte sich jedoch befreien. Daraufhin wollten die beiden Angreifer flüchten.

Einer der Männer schaffte es, sofort zu entkommen. Den zweiten Mann konnte der 26-Jährige noch kurz festhalten, dann gelang auch ihm die Flucht. Der Braunschweiger informierte die Polizei. Die Beamten erschienen vor Ort und sicherten Spuren. Was genau die Täter mit ihrem Angriff bezweckten, ist nun Bestandteil der Ermittlungen.

