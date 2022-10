Foto: Bernward Comes

ÖPNV in Braunschweig

ÖPNV in Braunschweig Ersatzverkehr für Braunschweigs Stadtbahnlinien 1 und 2 ab Montag

Die Stadtbahnlinien 1 und 2 wechseln in den Herbstferien am Autobahnkreuz Braunschweig-Süd auf die neu gebaute Stadtbahnbrücke. Damit endet die Bauphase, in der die Stadtbahnen die provisorische Brücke nutzen müssen, teilt die Braunschweiger Verkehrs-GmbH mit.

Beim Wechsel auf den Brücken-Neubau fallen Arbeiten an, die einen viertägigen Schienenersatzverkehr (SEV) von Montag, 17. Oktober (Betriebsbeginn), bis Donnerstag, 20. Oktober (Betriebsschluss), notwendig machen. Ab Freitag, 21. Oktober (Betriebsbeginn), fahren die Stadtbahnen wieder regulär in Richtung Stöckheim beziehungsweise Heidberg.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Braunschweig:

Die Schienenersatzverkehre in Braunschweig im Detail

Die Stadtbahnlinien 1 und 2 enden während der Anschlussarbeiten an der Haltestelle „Hauptbahnhof“. Vom Hauptbahnhof verkehrt der SEV 1E tagsüber alle 15 Minuten über die Wolfenbütteler Straße weiter in Richtung Stöckheim zur Endhaltestelle „Salzdahlumer Weg“ und zurück. Hierbei können die Haltestellen „Heinrich-Büssing-Ring“, „HEH-Kliniken“ und „Trakehnenstraße“ leider nicht bedient werden, der SEV hält dafür zusätzlich an den Haltestellen „Glogaustraße“ und „Bertha-von-Suttner-Straße“.

Der SEV 2E verkehrt ebenfalls tagsüber alle 15 Minuten ab „Hauptbahnhof“ und fährt über den Bebelhof und die Salzdahlumer Straße weiter in Richtung Heidberg. Im Heidberg fahren die SEV-Busse über die Stettinstraße und bedienen die Ersatzhaltestellen „Stralsundstraße“ und „Stettinstraße“. Der SEV 2E verkehrt weiter nach Melverode bis zur Endhaltestelle „HEH-Kliniken“. Fahrgäste mit einem Fahrtziel rund um die Wolfenbütteler Straße werden gebeten, den SEV 1E oder die Buslinie 420 zu nutzen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de