Ab Montag kommt es zu Behinderungen an der Fallersleber Straße, direkt hinter dem Hagenmarkt (Archiv)

Sperrung in Braunschweig Gleisarbeiten in Braunschweigs City: Sperrung und Ersatzverkehr

An der Fallersleber Straße, direkt hinter der Kreuzung Hagenmarkt, finden ab Montag, 17. Oktober, Gleisarbeiten statt. Hierfür wird die Fallersleber Straße in Fahrtrichtung Theaterwall ab Montag, 9 Uhr, voll gesperrt. Phasenweise wird zudem ein Schienenersatzverkehr notwendig. Darüber informiert die Braunschweiger Verkehrs-GmbH. Nächste Woche sind bei weiteren Bauarbeiten auch die Straßenbahnlinien 1 und 2 betroffen.

Umleitung verläuft über Bohlweg, Steinweg und Wilhelmstraße

Die Fallersleber Straße wird ab der Kreuzung Hagenmarkt und bis zur Einmündung der Straße An der Katharinenkirche in Fahrtrichtung Theaterwall gesperrt. Für Autos sind folgende Umleitungen zu nutzen, wenn das Ziel der nördliche Teil der Wilhelmstraße, die Fallersleber Straße und folgend Richtung stadtauswärts ist: Fahrzeuge, die aus Richtung Hagenbrücke/Hagenmarkt kommen und geradeaus Richtung Theaterwall möchten, müssen am Hagenmarkt rechts auf den Bohlweg abbiegen und über Steinweg und Wilhelmstraße zur Fallersleber Straße fahren.

Fahrzeuge, die aus Richtung Wendenstraße kommen und links in die Fallersleber Straße möchten, müssen am Hagenmarkt geradeaus auf den Bohlweg fahren und über Steinweg und Wilhelmstraße zur Fallersleber Straße fahren. Fahrzeuge, die über die Fallersleber Straße stadteinwärts zum Hagenmarkt fahren, können am Hagenmarkt einspurig geradeaus Richtung Hagenbrücke oder einspurig auf separater Linksabbiegespur Richtung Bohlweg fahren.

Schienenersatzverkehr an drei Tagen

Wegen der Baumaßnahme richtet die Braunschweiger Verkehrs-GmbH am Dienstag, 18. Oktober, Mittwoch, 19. Oktober und Donnerstag, 20. Oktober, auf der Linie 3 ein Schienenersatzverkehr ab „Rathaus“ in Richtung Volkmarode ein. Betroffen sind allerdings nur Stadtbahnfahrten ab 23 Uhr.

Die Stadtbahnlinie 3 endet daher zum 23-Uhr- und 24-Uhr-Anschluss bereits am Rathaus. Für die Weiterfahrt in Richtung Volkmarode werden Busse eingesetzt. Aus Volkmarode kann der 23-Uhr-Anschluss noch regulär mit der Stadtbahn erreicht werden, zum 24-Uhr-Anschluss werden ebenfalls Busse eingesetzt.

Die Haltestellen „Hagenmarkt“ (stadtauswärts) und „Grenzweg“ können in diesen drei Nächten nicht durch die die SEV-Linie 3E bedient werden. Ab Betriebsbeginn fährt die Stadtbahnlinie 3 jeweils wieder regulär.

red

