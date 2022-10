Schlagen Sie Braunschweigs Beste für unseren großen Preis vor!

Es ist wieder so weit: Wir suchen auch in diesem Jahr die Braunschweigerin oder den Braunschweiger des Jahres 2022. Wer hat Herausragendes für und in Braunschweig geleistet? Wer hat sich für die Menschen hier in besonderer Weise eingesetzt – und zwar nicht nur im Ehrenamt, sondern ganz gleich in welcher Funktion?

Machen Sie mit – und schlagen uns geeignete Kandidatinnen und Kandidaten vor.

Die Vorgänger sind Thomas Lampe, Michael Schwarze, Petra Kusatz und Nadia Nischk

Gewinnerin 2018: Petra Kusatz vom Jugendzentrum Stöckheim (Mitte) mit der damaligen niedersächsischen Gesundheitsministerin Carola Reimann (links) und Redakteurin Katja Dartsch. Foto: Peter Sierigk

Und damit eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger jener herausragenden Vorgänger: Thomas Lampe (2021), Michael Schwarze (2019), Petra Kusatz (2018) und Nadia Nischk (2017).

Und wie wird man das? Nun, zunächst benötigen wir die Vorschläge unserer Leserinnen und Leser. Aus diesen wird dann unsere Redaktion eine Auswahl treffen und auch selbst Vorschläge machen. Schließlich sind wieder unsere Leser am Zug: Sie stimmen ab, wer 2022 gewinnt.

Und was müssen geeignete Kandidaten mitbringen, was qualifiziert sie?

Nicht nur Ehrenamt – Preisträger kann auch ein Profi, ein Funktionsträger, ein Sportler oder ein Politiker werden

Das ist ganz einfach. Sie sollten etwas ganz Besonderes in dieser Stadt und für diese Stadt und für ihre Menschen geleistet haben. Dabei ist es – anders als beim Gemeinsam-Preis unserer Zeitung – gerade keine Voraussetzung, dass es sich um ehrenamtliches Engagement handelt. Preisträger kann auch ein Profi sein, ein Funktionsträger, ein Sportler oder ein Politiker. Hauptsache stark und gut. Braunschweigs Beste eben.

So geht es:

Machen Sie mit: Wer hat es verdient, Braunschweigerin oder Braunschweiger des Jahres 2022 zu werden? Bitte senden Sie uns Ihre Vorschläge bis zum 24. Oktober unter dem Stichwort „Braunschweiger des Jahres“.

Per Post: Braunschweiger Zeitung, Lokalredaktion, Hintern Brüdern 23, 38100 Braunschweig

Per E-Mail: redaktion.braunschweig@funkemedien.de

