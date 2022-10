Braunschweig: Prügelei bei Oktoberfest – Polizei muss eingreifen

Braunschweig. Ein Großaufgebot an Polizisten und Rettungskräften ist in der Nacht zu Samstag zur Braunschweiger Milleniumhalle ausgerückt. Das war der Grund.

Am Rande des Oktoberfests in der Milleniumhalle am Braunschweiger Madamenweg hat es in der Nacht zu Samstag eine Schlägerei gegeben, zu der zahlreiche Kräfte der Polizei und des Rettungsdienstes gerufen wurden. Wie Polizei-Sprecherin Carolin Scherf mitteilte, gab es drei Verletzte im Alter zwischen 25 und 43 Jahren. Eine Frau musste in ein Klinikum transportiert werden. Der Streit war zwischen mehreren Personen ausgebrochen.

Zunächst war in der Nacht eine Massenschlägerei gemeldet gewesen – die Braunschweiger Polizei stellte am Samstagmorgen auf Nachfrage unserer Zeitung aber klar, dass es sich um eine „einfache Schlägerei wie bei fast jedem anderen Fest“ gehandelt habe. Wegen der anderslautenden Eingangsmeldung „Massenschlägerei“ und der unübersichtlichen Situation rückten die Einsatzkräfte gegen 0.40 Uhr allerdings mit einem Großaufgebot an allen verfügbaren Streifenbesatzungen an.

Oktoberfest in Braunschweig kurz unterbrochen – Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Das Oktoberfest in der Milleniumhalle – Party-Schlagersängerin Mia Julia trat auf – wurde kurzzeitig unterbrochen. Der nächtliche Einsatz war nach etwa einer Stunde beendet. Braunschweigs Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und hat ein Strafverfahren eingeleitet. Am Samstagabend geht es weiter mit dem Oktoberfest im Event-Center.

