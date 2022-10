Ticker: Braunschweig vs. Wolfsburg im DFB-Pokal

Derby, Nachbarschaftsduell, Pokalkracher – ganz egal: Die beiden großen Fußballvereine der Region Braunschweig-Wolfsburg treffen am Dienstag zum allerersten Mal im DFB-Pokal aufeinander. Es ist das erste Pflichtspiel zwischen Eintracht Braunschweig und dem VfL Wolfsburg seit den spektakulären Relegationsspielen um Aufstieg beziehungsweise Verbleib in der 1. Bundesliga.

Und sowohl bei den Braunschweigern als auch bei den Wolfsburgern kribbelte es zuvor: BTSV-Trainer Michael Schiele war sich bei der Pressekonferenz sicher, dass das Eintracht-Stadion „toben“ werde. VfL-Coach Niko Kovac schlug in dieselbe Kerbe: „Man muss nicht hier leben oder super schlau sein, um zu wissen: Das ist ein Derby!“

Wir begleiten die Geschehnisse rund um das Pokalspiel im Braunschweiger Eintracht-Stadion in diesem Liveticker. Wenn Sie Informationen zur Anreise suchen, klicken Sie sich durch. Das Geschehen auf dem Platz werden wir am Dienstagabend in unserem Spiel-Liveticker abbilden.

Braunschweig gegen Wolfsburg – alles rund ums Pokalspiel im Liveticker

9.03 Uhr: Die Favoritenrolle ist angesichts der unterschiedlichen Ligen eigentlich klar verteilt. Unsere Reporter Daniel Hotop und Leonard Hartmann haben sich Braunschweig und Wolfsburg vor dem Duell noch einmal genauer angeschaut: Wie sind beide Mannschaften in Form, welche Stärken und Schwächen haben sie? Ein lohnenswerter Team-Check!

8.38 Uhr: Wie wird das Wetter heute Abend? Im Moment ist es ja noch sehr nass. Der Deutsche Wetterdienst sagt für Niedersachsen voraus, dass der Regen im Braunschweiger Land spätestens gegen Nachmittag voraussichtlich endet. Ab dann soll es einen Wechsel aus Sonne und Wolken geben – und überwiegend trocken bleiben. Geht die Sonne unter, werden die Temperaturen recht schnell einstellig.

7.49 Uhr: Wenn Schiedsrichter Daniel Schlager heute Abend den Pokalkracher zwischen Eintracht Braunschweig und dem VfL Wolfsburg anpfeift, wird auch der VW-Vorstandsvorsitzende Oliver Blume im Eintracht-Stadion sein. Unserer Zeitung hat er vorab verraten, zu wem er hält – im Pokal nämlich zu Eintracht Braunschweig!

6.02 Uhr: Wir möchten angesichts der momentan etwas verzwickten Verkehrslage zwischen Braunschweig und Wolfsburg – Schienenersatzverkehr wegen der Bauarbeiten an der Weddeler Schleife – noch einmal auf unseren Service-Artikel für alle Fans hinweisen: So kommen Wolfsburger und Braunschweiger mit Bus und (Straßen-)Bahn zum Spiel.

Montag, 19.04 Uhr: Blicken wir noch einmal kurz zurück auf die vorherige Pokalrunde: Der VfL Wolfsburg setzte sich im Juli mit 0:1 gegen Carl Zeiss Jena durch. Erst in der Nachspielzeit und nur durch ein Eigentor gewannen die Wölfe mit viel Dusel. Später wurde das Spiel durch Attacken der Jenaer Fans auf VfL-Profis überschattet. Den Braunschweigern wiederum gelang ein Coup im Elfmeterschießen gegen Erstligist Hertha BSC. In einem denkwürdigen Spiel kämpfte sich der BTSV mehrfach zurück – und belohnte sich spät mit dem goldenen Elfmeter von Bryan Henning.

Montag, 16.34 Uhr: Wir haben vor dem Pokalduell ein Exklusiv-Interview mit VfL-Kapitän Maximilian Arnold geführt. Der 28-Jährige – gefühlt schon ewig Teil der Wolfsburger Truppe – sprach mit Leonard Hartmann über die Relegation vor fünf Jahren, Immanuel Pherai, die Stimmung im Eintracht-Stadion und warum er nie Spieler von Eintracht Braunschweig sein würde. Klickt mal rein!

Eintracht Braunschweig gegen VfL Wolfsburg - Historie in Bildern Eintracht Braunschweig gegen VfL Wolfsburg - Historie in Bildern Klicken Sie sich durch Szenen vergangener Spiele zwischen der Braunschweiger Eintracht und dem VfL Wolfsburg. Foto: Susanne Hübner

Eintracht Braunschweig gegen VfL Wolfsburg - Historie in Bildern Klicken Sie sich durch Szenen vergangener Spiele zwischen der Braunschweiger Eintracht und dem VfL Wolfsburg. Foto: Joachim Thies/Presscam24

Eintracht Braunschweig gegen VfL Wolfsburg - Historie in Bildern Klicken Sie sich durch Szenen vergangener Spiele zwischen der Braunschweiger Eintracht und dem VfL Wolfsburg. Foto: Susanne Hübner

Eintracht Braunschweig gegen VfL Wolfsburg - Historie in Bildern Klicken Sie sich durch Szenen vergangener Spiele zwischen der Braunschweiger Eintracht und dem VfL Wolfsburg. Foto: Susanne Hübner

Eintracht Braunschweig gegen VfL Wolfsburg - Historie in Bildern Klicken Sie sich durch Szenen vergangener Spiele zwischen der Braunschweiger Eintracht und dem VfL Wolfsburg. Foto: Susanne Hübner



Eintracht Braunschweig gegen VfL Wolfsburg - Historie in Bildern Klicken Sie sich durch Szenen vergangener Spiele zwischen der Braunschweiger Eintracht und dem VfL Wolfsburg. Foto: Susanne Hübner

Eintracht Braunschweig gegen VfL Wolfsburg - Historie in Bildern Klicken Sie sich durch Szenen vergangener Spiele zwischen der Braunschweiger Eintracht und dem VfL Wolfsburg. Foto: Syring/Agentur Hübner

Eintracht Braunschweig gegen VfL Wolfsburg - Historie in Bildern Klicken Sie sich durch Szenen vergangener Spiele zwischen der Braunschweiger Eintracht und dem VfL Wolfsburg. Foto: Imago

Eintracht Braunschweig gegen VfL Wolfsburg - Historie in Bildern Klicken Sie sich durch Szenen vergangener Spiele zwischen der Braunschweiger Eintracht und dem VfL Wolfsburg. Foto: Citypress24

Eintracht Braunschweig gegen VfL Wolfsburg - Historie in Bildern Klicken Sie sich durch Szenen vergangener Spiele zwischen der Braunschweiger Eintracht und dem VfL Wolfsburg. Foto: Sebastian Priebe/Regios24



Eintracht Braunschweig gegen VfL Wolfsburg - Historie in Bildern Klicken Sie sich durch Szenen vergangener Spiele zwischen der Braunschweiger Eintracht und dem VfL Wolfsburg. Foto: Sebastian Priebe/Regios24

Eintracht Braunschweig gegen VfL Wolfsburg - Historie in Bildern Klicken Sie sich durch Szenen vergangener Spiele zwischen der Braunschweiger Eintracht und dem VfL Wolfsburg. Foto: Sebastian Priebe/Regios24

Eintracht Braunschweig gegen VfL Wolfsburg - Historie in Bildern Klicken Sie sich durch Szenen vergangener Spiele zwischen der Braunschweiger Eintracht und dem VfL Wolfsburg. Foto: Sebastian Priebe/Regios24

Eintracht Braunschweig gegen VfL Wolfsburg - Historie in Bildern Klicken Sie sich durch Szenen vergangener Spiele zwischen der Braunschweiger Eintracht und dem VfL Wolfsburg. Foto: Florian Kleinschmidt/Bestpixels.de

Eintracht Braunschweig gegen VfL Wolfsburg - Historie in Bildern Klicken Sie sich durch Szenen vergangener Spiele zwischen der Braunschweiger Eintracht und dem VfL Wolfsburg. Foto: Florian Kleinschmidt/Bestpixels.de



Eintracht Braunschweig gegen VfL Wolfsburg - Historie in Bildern Klicken Sie sich durch Szenen vergangener Spiele zwischen der Braunschweiger Eintracht und dem VfL Wolfsburg. Foto: Sebastian Priebe/Regios24

Eintracht Braunschweig gegen VfL Wolfsburg - Historie in Bildern Klicken Sie sich durch Szenen vergangener Spiele zwischen der Braunschweiger Eintracht und dem VfL Wolfsburg. Foto: Regios24/imagemoove

Eintracht Braunschweig gegen VfL Wolfsburg - Historie in Bildern Klicken Sie sich durch Szenen vergangener Spiele zwischen der Braunschweiger Eintracht und dem VfL Wolfsburg. Foto: Florian Kleinschmidt/Bestpixels.de

Montag, 15.10 Uhr: Die Braunschweiger sind derzeit arg verletzungsgeplagt. Ob wichtige Spieler wie Immanuel Pherai, Bryan Henning oder Filip Benkovic am Dienstagabend fit genug für das Spiel sind, mochte BTSV-Trainer Michael Schiele auf der Pressekonferenz nicht sagen. Eine gewichtige Hiobsbotschaft wurde aber darüber hinaus bekanntgegeben: Abwehrmann Brian Behrendt fällt mindestens sechs Monate lang aus.

Montag, 14.23 Uhr: Beim VfL Wolfsburg waren einige Ultras beim Training der Profis am Montag zu Besuch – inklusive Motivationsrede vor dem Nachbarschaftsduell. Niko Kovac forderte „Obacht“ von seiner Mannschaft hinsichtlich der Braunschweiger.

VfL-Fans nach dem Spiel gegen Mönchengladbach mit einem Banner gegen den BTSV. Foto: Darius Simka / regios24

Montag, 12.06 Uhr: Zum Einstimmen auf das Pokalspiel möchten wir auf die beiden Sonderfolgen unserer Podcasts zu Eintracht Braunschweig (Löwengebrüll) und VfL Wolfsburg (Wölfe-Talk) verweisen. Sportchef Leonard Hartmann und Wirtschaftschef Andreas Schweiger sprechen über die Stimmung bei den Vereinen, vergangene Duelle – und Tradition.

Montag, 8.08 Uhr: Willkommen zu unserem Liveticker zur Pokal-Partie zwischen Eintracht Braunschweig und dem VfL Wolfsburg! Obwohl beide Städte nur wenige Kilometer trennen, sind sich der BTSV und der VfL seit der Jahrtausendwende nur vier Mal in Pflichtspielen begegnet: Zweimal siegte Wolfsburg in den Relegationsspielen im Jahr 2017, das Bundesliga-Hinspiel 2013 ging an Braunschweig, das Rückspiel war ein Remis. Die Allzeit-Bilanz zwischen den beiden Vereinen ist ziemlich ausgeglichen. Schauen wir mal, was der Dienstag so bringt!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de