Braunschweig: Falsche Handwerker stehlen Schmuck von Seniorin

Zwei angebliche Handwerker haben am Dienstagnachmittag Schmuck von einer 86-jährigen Frau in deren Wohnung gestohlen. Nach Angaben der Polizei verschafften sie sich am Dienstagnachmittag Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und klingelten an der Wohnungstür der Frau. Zunächst gab sich nur ein bislang unbekannter Mann mit einem sogenannten Blaumann als Handwerker aus. Er berichtete der Frau, dass es nur weniger Häuser weiter zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei und er nun den Wasserdruck in diesem Wohnhaus prüfen müsse.

Die Seniorin glaubte dem Mann und begleitete ihn ins Badezimmer, wo dieser vorgab, Arbeiten am Waschbecken ausführen zu müssen. Kurz darauf erschien ein zweiter Mann ebenfalls im Blaumann und stellte sich als Kollege des ersten Handwerkers vor. Auch er betrat die Wohnung der Frau. Den Männern gelang es, die 86-Jährige abzulenken, so dass sie nicht ununterbrochen beide Personen im Blick behalten konnte.

Polizei Braunschweig leitet umgehend Verfahren ein

Erst nachdem die Unbekannten die Wohnung einige Minuten später wieder verlassen hatten, stellte sie fest, dass zwischenzeitlich Schmuck aus ihren Schränken gestohlen wurde. Sie informierte umgehend die Polizei, die in der Wohnung Spuren sicherte und ein Strafverfahren wegen gewerbsmäßigen Trickdiebstahls einleitete.

Die beiden falschen Handwerker beschreibt die Frau wie folgt: 1,75 m groß, etwa 40 bis 45 Jahre alt, athletische Statur, kurze, dunkle Haare, hochdeutsch sprechend, Blaumann, kariertes Hemd und Cap. Den anderen: etwa 1,70 Meter groß, etwa 45 bis 50 Jahre alt, schlanke Statur, kurze blonde Haare, an den Seiten kürzer, hochdeutsch sprechend, blaue Jacke, dunkle Hose. Personen, die Hinweise auf diese beiden Personen oder mögliche Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Braunschweig unter (0531) 4762516 zu melden.

red

