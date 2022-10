Ernährungsrat für Braunschweig und Region wird gegründet

Etliche Städte in Deutschland haben bereits einen Ernährungsrat, darunter auch Hannover, Lüneburg und Oldenburg. In den Räten organisieren sich Bürger, Organisationen und Betriebe und setzen sich für eine sozial gerechte und klimafreundliche Erzeugung, Verteilung und Zubereitung von Lebensmitteln ein – nachhaltig und regional. Es geht um eine positive Ernährungswende.

Auch Braunschweig soll nun einen Ernährungsrat bekommen. Vor einem Jahr hatte der Rat der Stadt beschlossen, dass die Stadtverwaltung die Gründung anstoßen soll. Wie die Regionale Energie- und Klimaschutzagentur (reka) jetzt mitteilt, haben die Braunschweiger Initiativen „Transition Town“ und „Fridays for Future“ diese Idee aufgegriffen und die reka und das Thünen-Institut mit ins Boot geholt. Die Stadt bezuschusst die Gründungsvorbereitungen und mittelfristig ist eine halbe Stelle als Koordinierungsstelle für den Ernährungsrat geplant, die mit städtischen Geldern finanziert werden soll.

Erste Arbeitsgruppen des Braunschweiger Ernährungsrates sind schon vorbereitet

Die Gründung des Ernährungsrates Braunschweiger Land soll am Montag, 7. November, von 17 bis 20 Uhr im Haus der Kulturen erfolgen. Schirmherr Holger Herlitschke, Dezernet für Umwelt, Stadtgrün, Sport und Hochbau, wird die Veranstaltung eröffnen. Moderator ist Peter Wogenstein vom Landesnetzwerk Ernährungsrat Niedersachsen.

Neben einer Einführung ins Thema liege ein besonderer Fokus auf den konkreten Themen, die in Arbeitsgruppen vorangebracht werden, heißt es in der Pressemitteilung. Für einige Themen gibt es demnach schon Initiatoren für die künftigen Arbeitsgruppen: Gemeinschaftsverpflegung in städtischen Schulen und Kitas (Greenpeace), Lebensmittelabfälle (Thünen-Institut), Kontakt zu lokalen Erzeugerinnen und Erzeugern (Slow Food), Weiterentwicklung Orga/Struktur (Britta Steven, Transition Town) und lokale Food-Coops (Kernbeißer, eine Öko-Lebensmittelkooperative in Braunschweig). Weitere Arbeitsgruppen können vor Ort gebildet werden.

Vor der Gründungsveranstaltung werden Fragen beantwortet

Interessierte sind eingeladen, den Ernährungsrat mit Leben zu füllen. Bereits im Vorfeld wurden Vorschläge für ein Struktogramm und Leitlinien erarbeitet. Diese sind auf www.r-eka.de/projekte/ernaehrungsrat-braunschweig/ abrufbar. Die Initiative lädt außerdem dazu ein, sich im Vorfeld online dazu zu informieren und mögliche Fragen zu klären.

Dies ist an folgenden Terminen möglich: Dienstag, 1. November (18 bis 19 Uhr), Mittwoch, 2. November (15 bis 16 Uhr), und Donnerstag, 3. November (20 bis 21 Uhr). Anmeldung zu diesen Terminen und zur Gründungsveranstaltung: www.reka.de/ernaehrungsrat-anmeldung/

