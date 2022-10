Weihnachtsmesse in Braunschweig: Heute kann man noch hingehen!

Immer ein Hingucker am Weihnachtsbaum, in der VW-Halle ausgestellt: Handbemalte und mundgeblasene Christbaumkugeln mit winterlichen Motiven.

Draußen 25 Grad, drinnen rieseln Kunst-Schneeflöckchen übern Santa Claus. Draußen tollen sie im Bürgerpark in Shorts und T-Shirts rum, drinnen pummeln sich die Engelein mit Puscheln die frostigen Öhrchen ein. Was soll man sagen? Was ist bloß los?

Yvonne Konrad aus Bayern präsentiert ausgefallenen Weihnachtsbaumschmuck. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Wir schreiben den 30. und 31. Oktober. Die Sonne brennt vom Himmel. Schweißperlen bedecken deine Stirn. Letzte Nacht wurde die Winterzeit wieder eingeführt. Und hier in der Volkswagenhalle tapern wir wie Aliens auf einem fremden, tropischen Planeten durch – ja, was? Eine Vorweihnachtsmesse! „Love Christmas“ ist ihr Name.

Veranstalter Richard Beinhorn: „Die Menschen brauchen das jetzt“

Krieg’ das rein in deinen Kopf. Christbaumkugeln! Kerzen! Nur kein Lametta, ja, zugegeben, da war früher mehr. Dafür Edellikör mit Zimt! Schöne Schachteln! Und Armstulpen aus Schafwolle mit Filz und Seide. Wenn auch da draußen bei Blende 8 die Sonne lacht, hier drinnen rüsten wir uns schon für die Gaskrisen-Weihnacht mit weniger Heizung, dafür mit Armstulpen in warmen Farben.

Irre Welt. Ich steig’ aus. Kaufe mir mit verzücktem Gesicht eine schöne Christbaumkugel, zum Verschenken. Kann so nicht schreiben, das kommt selten vor. Indisponiert. Richard Beinhorn, der unerschrockene Veranstalter, wird mit letzter Kraft noch interviewt. „Guter Besuch“, sagt er. „Die Menschen brauchen das jetzt.“ Ja, verstehe schon. Und übergebe hilflos an unseren Fotografen Stefan Lohmann. Der schreibt nun:

Keramikkunsthandwerk aus dem eigenen Familienbetrieb bieten Saskia Junge (rechts) und Schwiegertochter Daniela Junge aus Vechelde an. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Yvonne Konrad aus Bayern präsentiert ausgefallenen Weihnachtsbaumschmuck, von der klassischen motivbemalten Kugel bis zu Formen wie Champagnerflaschen oder Meerestieren – allesamt handgefertigte Einzelstücke. Während sie auf der Messe in der VW-Halle den Ausstellungsstand betreut, bereitet ihre Nichte Janine Kramer derweil am Hutfiltern in Braunschweig ihren Pop-Up-Laden für die Designerstücke der eigenen Braunschweiger Marke Mrs. Twinkle in einem Geschäftsleerstand vor.

Ein Winter-Wunderland aus skurrilen Figuren und Landschaftsbildern

Und weiter: Keramikkunsthandwerk aus dem eigenen Familienbetrieb bieten Saskia Junge und Schwiegertochter Daniela Junge aus Vechelde an. Mit insgesamt gut einer Vierteltonne an mitgebrachten Unikaten zaubern sie ein echtes Winter-Wunderland aus skurrilen Figuren und Landschaftsbildern in die Auslagen ihres Verkaufsstandes.

Mann, eine Vierteltonne!

Aus dem hohen Hamburger Norden ist Ina Bartels-Hafner mit ihren komplett individuell handgefertigten Designerstücken zur vorweihnachtlichen Wohnungsdekoration gekommen. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Stefan Lohmann weiter: Aus dem hohen Hamburger Norden ist Ina Bartels-Hafner mit ihren komplett individuell handgefertigten Designerstücken zur vorweihnachtlichen Wohnungsdekoration gekommen. Statt im turbulenten Trubel der heimischen Großstadt will sie einfach mal Braunschweigs erste Vorweihnachtsmesse ausprobieren. Ihr Fazit: "Die Menschen hier sind äußerst entspannt unterwegs und offen für Neues.“

Vorbild ist die Christmas-Messe Hannover. Es soll nicht die letzte gewesen sein

Dem wäre wenig hinzuzufügen. Langsam fang’ ich mich wieder. Messeprofi Richard Beinhorn sagt: „Wir wollen die Vorweihnachtsmesse künftig wiederholen, sprechen auch noch neue Aussteller an.“ Da geht was. Vorbild ist die Christmas-Messe in Hannover. Und alle wissen: Gerade in solchen schlimmen Zeiten mit Corona, Krieg und Krise brauchen wir das Schöne, wollen uns einmummeln daheim in unserer heilen Welt und nicht mehr rauskommen, bis wieder Frieden ist. Love Christmas. And Peace.

Ein Motiv, das immer wieder an den Verkaufsständen auftaucht: Heerscharen von Engelsfiguren. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Dazu passt haargenau die zweite Messe an diesem langen Wochenende, am selben Ort, selbe Zeit. Gefühlslage: identisch. Was machst du in solchen irren Zeiten, wenn grad nicht bald irgendwann vielleicht Weihnachten ist, also, falls nicht noch was dazwischen kommt? Heiraten!

„Traumhochzeit“ heißt die Parallel-Veranstaltung in der Volkswagenhalle, und so sieht das auch aus. Ganz in weißweiß. Der Trend beim Hochzeitskleid, nebenbei bemerkt, geht übrigens zum Modell Meerjungfrau. Figurbetont.

Und der Herr? Vorzugsweise schlank, besser ist es in diesem Zwirn, vorzugsweise italienisch. Mittelmeer-Diät. Dazu passen die Temperaturen. Und zur wirtschaftlichen Lage die richtige Baufinanzierung fürs neue Heim. Dazu Steuerspartipps – und ein Kinderkonzept samt Haushaltsplanung und Coaching. Man ist bei so einer Messe auf alles vorbereitet. Besser ist es.

„Love Christmas“ und „Traumhochzeit“ in der Volkswagenhalle, Braunschweig: Am heutigen Montag, 31. Oktober, von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

