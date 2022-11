Überfall in Braunschweig: Unbekannter sticht 17-Jährigem ins Bein

Braunschweig. In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte einen 17-Jährigen am Prinzenweg überfallen und verletzt. Die Braunschweiger Polizei sucht Zeugen.

In der Nähe des Spielplatzes am Braunschweiger Prinzenweg hat sich am Wochenende ein Überfall ereignet. Nach dem Feiern wurde hier ein 17-Jähriger verletzt. Die Polizei ermittelt. (Archivbild)

Ein 17-Jähriger ist am Prinzenweg in Braunschweig überfallen und durch einen Messerstich verletzt worden. Der Jugendliche aus Wolfsburg war in der Nacht von Freitag auf Samstag mit mehreren Freunden in einem Club am Gieseler feiern. „Nach einiger Zeit verließ er mit einer Bekannten den Club und setzte sich auf eine Bank am nahe gelegenen Spielplatz Prinzenweg“, erklärt die Braunschweiger Polizei.

Gegen 2.50 Uhr sprach ihn eine Gruppe aus fünf bis sechs Personen an. Zwei Personen forderten ihn auf, seine Wertsachen auszuhändigen. Als er das nicht tat, zog einer der Unbekannten ein Messer und stach dem 17-Jährigen ins Bein. „Anschließend wurde er gegen den Hinterkopf geschlagen“, führt die Polizei aus.

Überfall nach Party am Gieseler: 17-Jähriger kommt ins Braunschweiger Klinikum

Die Personengruppe ging weiter, ohne dem Jugendlichen etwas zu stehlen – der 17-Jährige wiederum flüchtete zusammen mit seiner Bekannten zurück in den Club. Hier informierten seine Freunde die Polizei und einen Krankenwagen. Der Wolfsburger wurde im Braunschweiger Klinikum versorgt.

Die zwei Täter sollen laut Beschreibung zwischen 17 und 19 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Einer von ihnen hatte einen Oberlippenbart, trug eine rote Daunenjacke und hatte ein schwarzes Cap auf. Die Braunschweiger Polizei sucht Zeugen der Tat. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0531) 476-2516 entgegen.

