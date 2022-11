Braunschweig. Rund um Dom und Burg in Braunschweig wird es vorweihnachtlich. Kann und wird alles wie früher sein?

So soll es wieder sein: Blick auf den Braunschweiger Burgplatz zur Weihnachtsmarktzeit.

Braunschweiger Innenstadt Jetzt ist es heraus – So wird der Braunschweiger Weihnachtsmarkt

Es ist so weit: Am 23. November öffnet der Braunschweiger Weihnachtsmarkt wieder seine Pforten. Dann laden laut Pressemitteilung des Braunschweiger Stadtmarketings „130 liebevoll geschmückte Marktstände auf den Plätzen rund um den Dom St. Blasii und die Burg Dankwarderode zum Stöbern und Genießen ein“.

Acht neue Stände ergänzten in diesem Jahr das Angebot um weihnachtliche Leckereien und Dekorationen. Ein Kulturprogramm für alle Altersklassen begleite den Weihnachtsmarkt. „Der Duft gebrannter Mandeln liegt in der Luft, und festliche Dekorationen schmücken die Plätze.“

Wenn Oberbürgermeister Thorsten Kornblum am Mittwoch, 23. November, um 18 Uhr den Weihnachtsmarkt eröffnet, beginnt in Braunschweig tatsächlich die Vorweihnachtszeit. Bis zum 29. Dezember laden 130 Stände mit Kunsthandwerk und weihnachtlichen Leckereien dazu ein, die Adventszeit in Braunschweig zu genießen.

Gerold Leppa: „Freuen uns ganz besonders, dass wir wieder zum bewährten Konzept zurückkehren konnten“

„Der Braunschweiger Weihnachtsmarkt bringt jedes Jahr Freude in den Alltag seiner zahlreichen Besucherinnen und Besucher“, sagt Gerold Leppa, Geschäftsführer der Braunschweig Stadtmarketing GmbH. Und weiter: „Nachdem der Markt 2020 ausfallen musste und 2021 mit einigen Einschränkungen stattgefunden hat, freuen wir uns ganz besonders, dass wir in diesem Jahr zum bewährten Konzept zurückkehren konnten und auch wieder das beliebte Kinder- und Kulturprogramm sowie die Flöße im Burggraben anbieten können.“

Die Corona-Pandemie habe aber, so Leppa, wie erwartet „ein paar Spuren hinterlassen und in Kombination mit weiteren und neuen Herausforderungen wie Personal- und Warenmangel“ für weniger Bewerbungen und spätere Absagen gesorgt, so dass auf dem diesjährigen Markt weniger Stände als üblich vertreten seien.

Weihnachtliche Leckereien und Kunsthandwerk

An insgesamt 130 Ständen könnten sich Gäste aber auf ein vielfältiges Angebot freuen – von kulinarischen Kreationen bis zu individuellen Geschenkideen. „Der Braunschweiger Weihnachtsmarkt ist für uns Schaustellerinnen und Schausteller der Höhepunkt des Jahres und wir sind froh, dass er wieder ohne Einschränkungen stattfinden kann“, sagt Stefan Franz, Vorsitzender des Schaustellerverbandes.

In diesem Jahr dürfe man acht neue Stände begrüßen. Von handgefertigten Weihnachtsdekorationen über hochwertige Gewürze aus regionaler Herstellung bis hin zu Strickware aus Alpakawolle biete das Kunsthandwerk ein vielfältiges Angebot.

Was ebenfalls nicht fehlen darf, sind laut Presseinformation regionale Genüsse und weihnachtliche Spezialitäten. „Im stimmungsvollen Ambiente können Besucherinnen und Besucher traditionellen Braunkohl, Heideschinken und Mumme-Bier genießen oder ihre Hände an einer Tasse Glühwein wärmen.“

Auch süße Leckereien wie gebrannte Mandeln und Schmalzkuchen erwarteten die Gäste. An allen Ständen und den Fahrgeschäften seien die Weihnachtsmarkt-Gutscheine einlösbar. Wer seiner Familie oder Freunden schon vor der Bescherung eine Freude machen möchte, habe die Gelegenheit, die Gutscheine im Wert von zwei Euro in der Touristinfo, Kleine Burg 14, zu erwerben.

Vielfältiges Rahmenprogramm lockt wieder zusätzlich zu den Ständen

Chorgesänge und Posaunenklänge stimmen laut Presseinformation die Besucher auch musikalisch auf die Weihnachtszeit ein. Fast täglich sorgten regionale Chor- und Orchestergruppen für besinnliche Momente.

An den Adventssonntagen 27. November, 4. und 18. Dezember gebe es zudem jeweils von 16.20 bis 16.50 Uhr weihnachtliche Trompeten- und Posaunenklänge vom Rathausbalkon.

Auch im Dom werde es musikalisch: Bei der Weihnachtskulturwoche vom 10. bis zum 18. Dezember stimmten Aufführungen des Weihnachtsoratoriums, Orgelkonzerte sowie das Quempas-Singen der Domsingschule auf die Feiertage ein.

Ein umfängliches kostenloses Kinderprogramm mache den Weihnachtsmarktbesuch auch für die Jüngsten zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Stadtmarketing: „Umweltbewusst und energiesparend“

„Vor dem Hintergrund der Energiekrise brachten die Planungen des Braunschweiger Weihnachtsmarktes besondere Herausforderungen mit sich“, erläutert das Stadtmarketing. In diesem Jahr werde man die Illuminierung des Burggrabens reduzieren, auf die Fensterbeleuchtung der umliegenden Gebäude verzichten und insgesamt die Beleuchtungsdauer einschränken.

„Mit diesen Einsparungen haben wir eine gute Lösung gefunden, wie wir auch in diesem Jahr die besondere adventliche Stimmung auf dem Markt kreieren können und gleichzeitig der aktuellen Situation Rechnung tragen“, so Leppa.

Diese Beleuchtung stelle indes nur einen Teil des Energieverbrauchs des Weihnachtsmarktes dar. Zusätzlich verpflichtet das Stadtmarketing, das selbst bereits 2013 seine Marktbeleuchtung auf LED umgestellt habe, die Standbetreiberinnen und -betreiber zur Nutzung von energiesparender LED-Technik und rufe „darüber hinaus grundsätzlich zum Energiesparen auf“.

Informationen zum Weihnachtsmarkt und dem Begleitprogramm im Internet unter www.braunschweig.de/weihnachtsmarkt

Mehr Nachrichten aus Braunschweig

red.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de