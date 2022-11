Braunschweig: Mutter verleitet Tochter zu Diebstahl im Brawo-Park

Braunschweig. Waren im Wert von gut 100 Euro hat ein Mädchen in einem Supermarkt im Brawo-Park gestohlen, nachdem ihre Mutter diese im Rucksack verstaut hatte.

Mehrere Waren aus einem Supermarkt haben Mutter und Tochter am Montag gestohlen (Symbolfoto).

Im Brawo-Park hat es am Montagnachmittag einen Diebstahl der etwas anderen Art gegeben: Nach Angaben der Polizei befand sich eine 39-jährige Frau mit ihrer 11-jährigen Tochter in einem dortigen Supermarkt. Während des Einkaufs verstaute sie diverse Tabakwaren, Hygieneartikel und Süßigkeiten im Rucksack ihrer Tochter. Diese verließ anschließend alleine den Supermarkt, ohne die Ware im Rucksack zu bezahlen.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Der Ladendetektiv beobachtete den Tathergang und sprach die noch im Laden befindliche Mutter und Tochter nach vollendeter Tat an. Die Polizei wurde hinzugezogen und leitete ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls ein. Die entwendete Ware hatte einen Wert von mehr als einhundert Euro.

Einbruch in Braunschweiger Autowerkstatt

In eine Schapener Autowerkstatt sind Unbekannte übers Wochenende eingebrochen. Als die Mitarbeiter am Montagmorgen zurückkehrten, stellten sie den Einbruch fest. Nach aktuellen Erkenntnissen hatten Unbekannte gewaltsam versucht, über eine Tür ins Gebäude zu gelangen. Schließlich wurde die Scheibe eines Fensters eingeschlagen, so dass hierüber der Zugang möglich war.

Der oder die Täter durchwühlten das Büro der Werkstatt und stahlen etwas Bargeld sowie Werkzeuge aus einem Lagerraum. Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei sicherte die Spuren am Tatort und wertet diese aktuell aus. Das Strafverfahren wegen Einbruchsdiebstahls wurde eingeleitet. red

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de