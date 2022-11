Podcast-Tipp Podcast „Yes BS“ über besondere Filmabende in Braunschweig

Das Braunschweig International Filmfestival geht in sein 36. Jahr. Auch dieses Jahr sind – vom 7. bis 13. November – zahlreiche Weltpremieren zu sehen. Leiterin Karina Gauerhof erzählt im Podcast von Yes BS, wie sie ihre Liebe zum Film entdeckt hat, was dieses Jahr die Highlights sind und warum Filmfestivals besser sind als der normale Kino-Besuch des nächsten Blockbusters.

