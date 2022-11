Wer wird Braunschweiger Mensch des Jahres 2022? Wählen Sie hier!

Unsere Kandidaten für den Braunschweiger, die Braunschweigerin oder die Braunschweiger des Jahres sind Regina Blume (Gedenkstätte Friedenskapelle), Astrid Hilmer, Heiko Hilmer und Emilie Knapheide (Regionale Energie- und Klimaschutzagentur), Hanno Keppel (Projekt Superhelden), Igor Piroschik (Verein Freie Ukraine) und Linda Radke (Präsidentin Braunschweiger Karneval-Gesellschaft).

Jetzt können Sie, unsere Leserinnen und Leser, online abstimmen. Hier zunächst noch einmal unsere Kandidaten in der Kurzvorstellung:

Regina Blume in der Gedenkstätte Friedenskapelle. Foto: Henning Noske

Regina Blume ist die Vorsitzende des Vereins Gedenkstätte Friedenskapelle an der Helmstedter Straße in Braunschweig. Sie und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter gedenken in der Erinnerungsarbeit nicht sorgsam getrennt nach Anlässen, Kriegen und Religionen. „Die Friedenskapelle am Eingang des Friedenspfades möchte ein gemeinsamer Erinnerungsort sein inmitten der Gräber auf den verschiedenen Friedhöfen, damit nichts in Vergessenheit gerät. Es ist ja so wichtig, zu erinnern, an die vielen Toten“, sagt Regina Blume.

Astrid Hilmer, Heiko Hilmer und Emilie Knapheide (Regionale Energie- und Klimaschutzagentur). Foto: Peter Sierigk

Astrid Hilmer, Heiko Hilmer und Emilie Knapheide stehen für die Regionale Energie- und Klimaschutzagentur (reka), Emilie dazu auch noch für die Klimaschutz-Bewegung „Fridays for Future“ in Braunschweig. „Wir haben schon jetzt mit Klimafolgen zu kämpfen und müssen jetzt handeln“, sagt sie. Dabei gehe es nicht nur darum, sich gegen die Folgen des Klimawandels zu stemmen, sondern auch gegen die Apathie in der Gesellschaft. Reka unterstützt Projekte im Klimaschutz, bietet Workshops für alle Altersklassen an – und berät in den Bereichen Bauen, Energie, Umwelt, Mobilität, Ernährung und Konsum.

Hanno Keppel fotografiert schwerstkranke Kinder als "Superhelden". Foto: Bernward Comes

Hanno Keppel ist der Fotograf der Aktion „Superhelden“. Mit seiner Kamera verwandelt er jedes Jahr schwerstkranke Kinder in „Superhelden“. Ob Spider-Man, Catwoman oder Geheimagent 007: Im Fotostudio von Hanno Keppel wird der Traum Wirklichkeit. Bei der Aktion „Superhelden“ dürfen sich Kinder mit schwersten Erkrankungen oder Handicaps ihren Lieblingshelden aussuchen, werden von Profis entsprechend kostümiert, gestylt und fotografiert.

Igor Piroschik ist Vorsitzender des Vereins Freie Ukraine Braunschweig. Foto: ANN CLAIRE RICHTER

Igor Piroschik ist der Vorsitzende des Vereins Freie Ukraine und das Gesicht der Ukraine- und Flüchtlingshilfe nach dem brutalen Überfall von Putins Russland auf die Ukraine. Piroschik ist Angelpunkt des Vereins Freie Ukraine in Braunschweig. Ein Fels in der Brandung. Besonnen, kaum aus der Ruhe zu bringen, mit heiterer Freundlichkeit – und bescheiden. Der 62-Jährige ist Koordinator, steter Ansprechpartner, das Gesicht für die Öffentlichkeit. Was ist sein Antrieb? Der Krieg in der Ukraine drückt bleischwer auf sein Gemüt. „Die Liebe zur Freiheit liegt in der ukrainischen Seele“, sagt Igor Piroschik.

Linda Radke ist Präsidentin der Braunschweiger Karneval Gesellschaft BKG. Foto: Henning Noske

Linda Radke ist Braunschweigs erste Karnevalspräsidentin. Bringt in diese einstige Männerdomäne frischen Wind. „Als Frau bring’ ich den Karneval auch aus einer anderen Perspektive nach vorn“, sagt sie. Und ist natürlich stolz, die Erste zu sein – „im ältesten und ehrwürdigsten Karnevalsverein der Stadt“, der Braunschweiger Karneval-Gesellschaft (BKG) von 1872. Und übrigens damit auch in einem der ältesten noch existierenden Karnevalsvereine in Deutschland. 150 Jahre!

Jetzt können Sie, unsere Leserinnen und Leser, hier abstimmen:

Der Braunschweiger des Jahres 2022 wird gesucht! Wer soll Braunschweiger des Jahres 2022 werden? Regina Blume (Gedenkstätte Friedenskapelle) Astrid Hilmer, Heiko Hilmer und Emilie Knapheide (Regionale Energie- und Klimaschutzagentur) Hanno Keppel (Projekt Superhelden) Igor Piroschik (Verein Freie Ukraine) Linda Radke (Präsidentin Braunschweiger Karneval-Gesellschaft) Abstimmen Es wurden bisher 4 Stimmen abgegeben.

Die Online-Abstimmung: Von Samstag, 12. November, bis Mittwoch, 16. November, geht unsere Online-Abstimmung.

Die Preisverleihung: Der Gewinner oder die Gewinnerin wird am Montag, 21. November, 19 Uhr, im FORUM Medienhaus gekürt. Wir vergeben 100 Karten für diese Festveranstaltung.

Anmeldung mit vollständigem Namen und E-Mail-Adresse online unter: https://sweapevent.com/braunschweigerdesjahres

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de