City-Leerstände: Braunschweig nimmt Immobilienbesitzer ins Visier

Braunschweig. Braunschweigs Oberbürgermeister Kornblum greift mit den Leerständen ein zentrales Problem in der Braunschweiger City an. Wie ist das Echo?

Oberbürgermeister Thorsten Kornblum gab einen Einblick in die bisherigen Ergebnisse des Braunschweiger Innenstadtdialogs.

Beim sechsten Dialogforum zur Zukunft der Braunschweiger Innenstadt betonte Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum laut einer städtischen Pressemitteilung „die Fortschritte, die die Stadt im Schulterschluss mit öffentlichen wie privaten Partnern seit Beginn des Entwicklungsprozesses“ erreicht habe.

Zugleich sei es jedoch notwendig, erneut einen Appell an die Eigentümerinnen und Eigentümer leerstehender Immobilien in der Braunschweiger Innenstadt zu richten, „im Interesse einer starken Innenstadt deren Weiterentwicklung aktiv zu unterstützen“, so Kornblum.

Oberbürgermeister Kornblum: Die Mieten müssen den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden

„Die Mietpreise, die lange Zeit in den Haupt- und Nebenlagen bezahlt werden konnten, wird die Wirtschaft und insbesondere der Einzelhandel absehbar nicht mehr aufbringen können“, erklärte der Braunschweiger Oberbürgermeister.

Die Mieten, so Kornblum, müssten den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden. Und wörtlich: „Zugleich bedarf es einer Investitionsbereitschaft, da vorhandene Flächenzuschnitte häufig nicht mehr zu den Anforderungen neuer Nutzungsformen passen. Einige Eigentümerinnen und Eigentümer gehen hier vorbildlich voran.“ An die anderen richtet sich demnach der Appell.

Thorsten Kornblum hob zudem das Engagement vieler privater Akteurinnen und Akteure hervor. Beispielhaft wurden beim sechsten Dialogforum drei Projekte vorgestellt:

Das Kunstfest „Justamente“ vom Allgemeinen Konsumverein e. V.

Das Projekt SQUAT des Refugium Flüchtlingshilfe e. V.

Das „Masu 381“, mit dem die Öffentliche Versicherung Braunschweig einen neuen Veranstaltungs- und Begegnungsort in Braunschweig geschaffen hat.

OB Kornblum: „Ich freue mich, dass wir an vielen Stellen bereits privates Engagement sehen, das unsere Innenstadt bereichert.“

Unterdessen haben sich die Besucher-Frequenzen in der Innenstadt trotz der Leerstände „über den Sommer hinweg sehr positiv entwickelt“

Gerold Leppa, Geschäftsführer der Braunschweig Zukunft GmbH, hob laut Pressemitteilung hervor, dass sich die Zahl der Leerstände in der Braunschweiger Innenstadt nach einem Hoch im März 2022 inzwischen wieder auf das Niveau von 2021 reduziert habe und derzeit recht konstant sei. Gleichzeitig hätten sich die Frequenzen über den Sommer hinweg sehr positiv entwickelt.

„Unterschiedlichste Veranstaltungsformate und neue Angebote in Einzelhandel, Gastronomie und Kultur“ hätten für eine Belebung der Innenstadt gesorgt. „Auf dieser Entwicklung können wir aufbauen“, so Leppa.

Die Videoaufzeichnung des Dialogforums ist über die Plattform YouTube auf dem Kanal „Löwenstadt Braunschweig“ verfügbar.

Alle Infos zum Innenstadtdialog sowie eine Übersicht zu laufenden und geplanten Projekten unter www.braunschweig.de/innenstadtentwicklung

red.

