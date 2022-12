Was Braunschweiger Obdachlose sich zu Weihnachten wünschen

Braunschweig. Die Aktion „Weihnachten für alle“ eröffnet am 2. Dezember eine Ausstellung mit den Wünschen von fast 150 Bedürftigen. So können Sie helfen.

Fotografieren für den guten Zweck: In ihrer Freizeit helfen Studierende der Ostfalia, dass Wünsche wohnungsloser Menschen in Erfüllung gehen.

Nicht alle Menschen in unserer Stadt können zu Weihnachten in heimeliger Atmosphäre ein ums andere Geschenk auspacken und am reich gedeckten Tisch sitzen. Armut und Wohnungslosigkeit gibt es eben auch in Braunschweig. Der Verein „Weihnachten für alle“ macht sich daher im fünften Jahr auf, Bedürftigen Herzenswünsche zu erfüllen. Am Freitag, 2. Dezember, eröffnet der Verein wieder eine Ausstellung, die die Wünsche und die Wünschenden im Foto zeigt. So können warmherzige Braunschweiger erfahren, wie sie helfen können.

Die Ausstellung findet wegen der Umbauarbeiten diesmal nicht im Schlosscarree statt, sondern in den ehemaligen Räumen von Blumen Köster am Waisenhausdamm 9. Eröffnung ist um 18 Uhr. „Wir freuen uns sehr, dass auch in diesem Jahr ein hochmotiviertes studentisches Team am Start ist, das in den vergangenen Wochen die Wünsche von Menschen in Armut und Wohnungslosigkeit fotografisch festgehalten hat“, erklärte Ostfalia-Professorin Tanja Witting, die die Aktion „Weihnachten für alle“ mit ins Leben gerufen hat.

In diesem Jahr gibt es eine Rekordzahl an Wünschen

Diesmal sei die neue Rekordanzahl von 146 Wünschen gezählt worden. „Zum Teil standen die Betroffenen mehr als eine Stunde in der Schlange, um fotografiert zu werden“, berichtet sie. Die Wünsche deckten wieder eine große Spannbreite ab: Kleidung, Möbel und Technik stünden im Vordergrund. „Ein neues oder erstes Smartphone ist nach wie vor ein weit verbreiteter Wunsch. Insbesondere auch, weil Smartphones auf der Straße eine deutlich geringere Lebensdauer haben – ohne sicheren und trockenen Ablageplatz zur Verwahrung“, so die Wünschevermittlerin.

Aber es komme nicht nur der Wunsch nach digitaler Teilhabe zum Ausdruck, sondern auch der Wunsch nach kulturellem Leben. So gebe es auch einige Wünsche nach Konzert-, Theater- oder Fußballtickets. „Ab und an gibt es Wünsche, die mich schlucken lassen. Etwa wenn sich jemand ein Bahnticket wünscht, um endlich das Grab der Tochter besuchen zu können. Oder wenn sich jemand eine gebrauchte Schlafcouch herbeisehnt, damit die 15-jährige Tochter nicht mehr zusammengerollt im viel zu kleinen Kinderbett schlafen muss“, sagt Tanja Witting.

Gutscheine der Schlossarkaden sind besonders gefragt

Der absolute Spitzenreiter bei den Wünschen seien jedoch in diesem Jahr Gutscheine für die Schlossarkaden. Weil dort einfach alles gekauft werden könne, was dringend benötigt werde: Essen, Kleidung, Technik, ein neuer Haarschnitt. „Wir haben im vergangenen Jahr an alle Betroffenen solche Gutscheine verteilt, und die wurden als so nützlich empfunden, dass viele diese in diesem Jahr zu ihrem persönlichen Weihnachtswunsch gemacht haben.“

Da die Not insgesamt deutlich größer geworden sei, wolle der Verein in diesem Jahr nicht nur persönliche Wünsche erfüllen, sondern sammele im Rahmen der Ausstellung auch für die Aktion „VierEuroFürEinWarmesEssen“. Damit soll der Tagestreff Iglu unterstützt werden. „Uns wurde von dort berichtet, dass mittlerweile spätestens ab Mitte des Monats so viele neue Besucherinnen und Besucher zum Essen kommen, dass die Mittel dort nicht mehr reichen, um alle zu versorgen.“ In den vier Euro seien bereits anteilig die Betriebskosten von Iglu eingerechnet.

Am 22. Dezember richtet der Verein auch wieder eine Weihnachtsfeier mit Drei-Gänge-Menü und Bescherung aus. Diesmal für 146 Menschen, die im „Wilhelm5“ zusammenkommen. Weitere Informationen unter www.weihnachten-braunschweig.de

