Kino in Braunschweig In Braunschweig auf der Leinwand: Weinsteins fiese Tricks

Ein Film, der die Augen öffnet für den weitreichenden Machtmissbrauch gegenüber Frauen im US-amerikanischen Filmgeschäft: Emmy-Gewinnerin Maria Schrader zeigt in ihrem Enthüllungsthriller „She said“ wie zwei Journalistinnen 2017 im Zuge der Weinstein-Affäre die #MeToo-Bewegung ins Rollen brachten. Ein riskantes Unterfangen. Das Universum-Filmtheater in der Neuen Straße bietet am Donnerstag, 8. Dezember, 19 Uhr, eine Premiere mit anschließender Diskussion.

Megan Twohey (gespielt von Carey Mulligan) und Jodi Kantor (Zoe Kazan) brechen das große Schweigen in Hollywood: Sie entlarven Business-Meetings in Hotelzimmern als sexuelle Übergriffe und stoßen auf ein Netz aus Repression, Erpressung und Angst. Mit ihrer mutigen Recherche geben sie nicht nur den betroffenen Frauen ihre Stimme zurück, sondern stoßen eine weltweite Welle der Solidarität an. Ihre Reportage veränderte die amerikanische Gesellschaft unwiderruflich.

Trailer She Said neu

Pulitzerpreis für die beiden investigativen Reporterinnen

„She said“ sei ein Beweis für die Macht des investigativen Journalismus und ein Zeugnis für die hartnäckige Suche von Reporterinnen und Reportern, Redakteurinnen und Redakteuren nach der Wahrheit, heißt es im Begleittext des Filmverleihs. Es sei eine der wichtigsten Geschichten einer Generation, erzählt von mutigen Frauen, die sich trotz großer persönlicher Risiken dazu entschlossen hätten, sich zu wehren.

In einer Reihe von Artikeln machten die beiden Journalistinnen die Vorwürfe mehrerer Frauen gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein wegen sexueller Belästigungen und Übergriffe öffentlich. Als sie mit ihren Recherchen begonnen hatten, war sein Name noch immer ein Synonym für Macht. In monatelangen vertraulichen Interviews mit erfolgreichen Schauspielerinnen, ehemaligen Weinstein-Mitarbeitern und anderen Quellen wurde auch die Praxis von Geheimhaltungsvereinbarungen enthüllt. Weinstein beauftragte in Folge ein Team von hochrangigen Anwälten und Privatdetektiven, um das Geschehene zu vereiteln. Kantor und Twohey waren für ihre investigative Arbeit 2018 mit dem Pulitzer-Preis in der Kategorie „Dienst an der Öffentlichkeit“ ausgezeichnet worden.

Regisseurin Maria Schrader war schon oft in Braunschweig zu Gast

Die deutsche Regisseurin Maria Schrader, oft schon mit ihren Filmen auch in Braunschweig zu Gast, legt mit „She said“ ihre erste Hollywood-Arbeit vor. Sie wurde bereits für ihre Serie „Unorthodox“ mit dem Emmy prämiert.

Im Anschluss an den Film diskutieren mit dem Publikum Filmfest-Chefin Karina Gauerhof, die BZ-Redakteurin Ann Claire Richter und Henning Noske, der Leiter der BZ-Lokalredaktion Braunschweig. Tickets gibt es im Kino und unter www.universum-filmtheater.de

Weitere aktuelle Themen aus Braunschweig:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de