Taschendiebe in Braunschweiger Supermärkten unterwegs

Braunschweig. In verschiedenen Braunschweiger Supermärkten waren am Donnerstag Taschendiebe unterwegs. Dabei nahmen sie Seniorinnen ins Visier.

In Braunschweiger Supermärkten stahlen Taschendiebe am Donnerstag mehrere Brieftaschen. (Symbolbild)

Taschendiebe haben am Donnerstag drei Frauen in Braunschweiger Supermärkten bestohlen. Gegen 10.30 Uhr stellte eine 79-Jährige in einem Supermarkt in der Osterbergstraße an der Kasse fest, dass ihr Portemonnaie fehlte, teilt die Polizei mit. Zuletzt hatte sie die Geldbörse in ihrer Handtasche gesehen.

Ähnlich ging es einer 80-Jährigen in einem Supermarkt in der Wilhelmstraße. Auch ihr stahlen Unbekannte gegen 11.20 Uhr die Brieftasche aus ihrer Handtasche, informiert die Polizei. Die Tasche hatte die Frau während ihres Besuches um Supermarkt in den Einkaufswagen gelegt. In einem Supermarkt am Madamenweg stahlen die Täter gegen 14.30 Uhr zudem das Portemonnaie einer 71-Jährigen aus ihrer Jackentasche. Ihre Brieftasche wurde später in der Weststadt wiedergefunden. Das Bargeld war verschwunden.

In diesem Zusammenhang empfiehlt die Polizei Braunschweig, Bargeld und andere Zahlungsmittel körpernah zu tragen, besonders geeignet sind demnach Gürteltaschen oder Brustbeutel. Außerdem sei es hilfreich, Hand- oder Umhängetaschen verschlossen und mit der Verschlussseite zum Körper zu tragen oder sich die Taschen unter den Arm zu klemmen. Die Polizei rät davon ab, Taschen unbeaufsichtigt zu lassen und Zahlungskarten und die dazugehörige Pin gemeinsam aufzubewahren.

red

