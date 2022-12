Infektionswelle überrollt Braunschweigs Schulen und Kitas

In vielen Klassenzimmern bleibt derzeit etwa jeder zweite Platz leer: Eltern melden ihre Kinder mit Fieber, Erkältungskrankheiten und anderen Infekten vom Unterricht ab. In den Lehrerzimmern sieht es kaum besser aus. In zahlreichen Kitas und in der Schulkindbetreuung werden Kinder sogar nach Hause geschickt, weil das Betreuungspersonal erkrankt ist.

„In allen unseren Kitas fallen aufgrund der Erkältungswelle derzeit etwa 20 bis 30 Prozent unserer Fachkräfte phasenweise aus“, sagt Ursula Tetzel, Bereichsmanagerin Familie und Erziehung beim Awo-Bezirksverband Braunschweig. Zum Teil müssten Betreuungsangebote eingeschränkt werden. „Ganze Gruppenschließungen sind nicht ausgeschlossen“, so Tetzel. Die Fachkräfte seien entweder selbst erkrankt oder fielen aus, weil sie ihre erkrankten Kinder zu Hause betreuen müssten. Während unter den Kindern Infektionen mit Corona nur eine untergeordnete Rolle spielten, sei das Personal an manchen Standorten noch immer auch von der Pandemie betroffen.

Kitas bitten Eltern um Unterstützung, um Betrieb am Laufen zu halten

Helmut Achatz, Betriebswirtschaftlicher Geschäftsführer beim Evangelisch-lutherischen Propsteiverband, berichtet: „Der Krankenstand unter unseren Mitarbeitenden in den Kitas ist deutlich spürbar höher als in den Vergleichszeiträumen in den Vorjahren.“ In Kombination mit dem bestehenden Fachkräftemangel „zwingt uns dies tatsächlich dazu, punktuell in Kitas die Betreuungszeiten zu verkürzen oder ganze Kita-Gruppen tageweise zu schließen“. Andere Träger baten zuletzt sogar Eltern um Unterstützung, um den Betrieb aufrecht halten zu können.

Am Lessinggymnasium in Wenden sind nach Auskunft von Schulleiter Matthias Schröder rund 15 Prozent der Schüler und Schülerinnen erkrankt. „Von 950 Schülern und Schülerinnen melden sich mehr als hundert täglich krank. Das ist ein deutlich höherer Krankenstand als wir das bei Erkältungs- und Grippewellen vor Corona hatten“, stellt Schröder fest. Von anderen Gymnasien höre er Ähnliches. Corona spiele eine eher untergeordnete Rolle: „Es sind zum Großteil Erkältungen, Atemwegserkrankungen, Grippe.“

Auch der Krankenstand beim Personal sei extrem hoch. Im September habe es eine erste Welle gegeben, jetzt die zweite: „Das führt dazu, dass deutlich mehr Unterricht vertreten werden und ausfallen muss als uns lieb ist“, so Schulleiter Schröder.

Schulkindbetreuung wechselt auf Notbetreuung

Mario Ludwig, Leiter der Grundschule Timmerlah, sagt: „In manchen Klassen ist mehr als die Hälfte der Schüler und Schülerinnen krank.“ Letzte Woche hätten zudem fünf von elf Lehrkräften an der Schule gefehlt. „Wir kamen an unsere Grenzen. Teils haben wir Klassen zusammengelegt“, so der Rektor. Hartnäckige Infekte, Erkältungskrankheiten, teils gepaart mit Magen-Darm-Infekten seien im Umlauf.

Ähnlich das Bild in Lamme: „Wir haben seit etwa eineinhalb Wochen sehr große Ausfälle zu beklagen. Im schulischen Bereich bekommen wir es personell gerade noch hin, da wir relativ gut ausgestattet sind mit pädagogischen Mitarbeitern und Minijobbern. Es ist aber grenzwertig“, sagt Maike Blickwede, Leiterin der örtlichen Grundschule. Die Schulkindbetreuung am Nachmittag habe sogar einige Tagen in die Notbetreuung wechseln müssen, da das Personal fehlte. Auch in den Klassen sei der Krankenstand hoch.

Wie berichtet, haben Kinderkliniken und Kinderärzte bereits Alarm geschlagen, weil Betten fehlen und das Personal überlastet ist. Hintergrund für die vielen Infekte: Das Tragen der Schutzmasken und die Abstandsregeln haben uns lange vor Infekten geschützt, das Immunsystem ist dadurch aber nicht „im Training“ und derzeit leichter angreifbar.

Markus Holfeld, Leiter der Grundschule Klint in der Innenstadt, hofft, dass die Welle bald abebbt: „Der Höhepunkt dieser Krankheitswelle war letzte Woche. Es war nicht dramatisch, aber herausfordernd. Inzwischen spüren wir – zumindest, was die Lehrkräfte angeht – eine leichte Verbesserung.“

Lesen Sie auch:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de